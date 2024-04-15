Coachella音樂節2024｜跣倒拇指「爆缸」 Nelly Furtado IG出帖報平安

正在美國洛杉磯舉行的Coachella音樂節，45歲加拿大女歌手Nelly Furtado周六台上下午演出的舞台，她在表演《Eat Your Man》一曲時意外摔倒受傷，但她展現出專業積極的態度，引來fans高度讚譽與評價。

據當日的影片顯示，Nelly Furtado表演時摔倒在地，咪高峰亦掉在地上，並發出了「咚」一聲巨響。然而她迅速站起來，繼續唱歌，展現出專業歌手的態度。隨著摔倒的影片在社交媒體上傳播，fans們對她的身體狀況表示擔憂。第二天，Nelly Furtado迅速在IG的回應此事。