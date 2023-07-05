Coco李玟逝世｜出道30周年傳惡耗 母親發現自殺

今年是李玟(Coco)出道30周年，惟傳來她離世消息，全球震驚。據了解，Coco除了婚姻出現問題，其身體狀況亦令她飽受雙重打擊，患上抑鬱症，最後選擇自殺終結生命。有指Coco的母親於本月2日先發現女兒在家中自殺，胞姊李思林及李秋林立即報警，把她送往瑪麗醫院搶救，之後她一直陷入昏迷狀態，延至今日(5日)不治。

2011年舉行逾億婚禮 Coco於2011年下嫁與她拍拖8年的加拿大籍利豐集團執行總裁Bruce Philip Rockowitz。其婚禮於天際100舉行，請來Bruno Mars、Alicia Keys及Ne-Yo擔任婚禮歌手，並在邵氏影城舉辦婚後派對，由Bruno Mars和The Black Eyed Peas擔任表演嘉賓，有指婚禮耗資達1.5億元。Coco與Bruce多年來一直恩愛，而她與Bruce的兩位女兒亦相處融洽，惟去年老公多次被傳背妻偷食，二人的婚姻亮了紅燈，而Coco的身體亦同時出現問題。

老公偷食 繼女背叛 由於老公三度偷食斷正，而繼女亦一面倒支持父親，令Coco大受打擊，最後決定搬離愛巢，亦再不追蹤繼女的社交帳號。她於今年情人節藉著新歌《TRAGIC》默認婚變，她留言說︰「選擇離開的是甚麼？選擇擁抱的又是甚麼？走向死亡的愛情，無法挽回的關係。或許離開才是最好的安排。」

李思林︰人無常要珍惜 Coco家姐李思林參加《中年好聲音》時，被問到Coco的婚姻狀況，她當時表示不方便代答，只謂︰「情傷又好，身體問題又好，人到中年好多事件係意料之外，無論舞台前飛天循地幾叻都好，生活會有好多唔如意嘅事。」問到Bruce是不是一個好妹夫時，她說︰「作為親人梗係唔鍾意，感情留俾佢解畫，人無常，要珍惜，可能緣份到盡頭，佢盡咗好妻子、好繼母就夠，對得住自己良心就得。」