Coffee係劉馬車炮友？貼IG對話未理會對方而遭報復

網絡紅人劉馬車繼早前表示與鄧月平拍拖，近日又稱與林芊妤(Coffee)是「長期炮友」，之後又指自己與「火雞姐」丁可欣一齊過，更謂糖妹是她的真愛，關係七國咁亂。早前劉馬車貼出與Coffee的紙板合照，宣稱未來會以情侶檔合作，又謂跟她有發展地下情，並著大家要告訴給Coffee老公知他們是長期炮友。

當時Coffee回應說︰「係咪真係有人會信？點解亂噏都可以咁多人有反應，睇嚟大家打風都好悶。不過睇完大家嘅留言我就安心啦，證明大家都係理性既。」今日Coffee上載IG對話截圖，見到劉馬車曾私訊她表示想合作，然而Coffee未有回答他。

Coffee在截圖上寫道︰「其實係咪我之前無應佢，跟住佢就開始作故仔？成件事好匪夷所思，佢想博取我嘅留意係為乜嘢？關注度？咁我畀你啦。但我真係無興趣合作，啱啱放完假返嚟好忙。」有網民回覆她的IG貼圖表示曾多次被劉馬車騷擾，Coffee回應說︰「點解要驚佢？你愈驚佢愈會搵你麻煩。」她又鼓勵大家必須要有保護自己的能力︰「如果遇到俾人Bully或騷擾嘅時候，如果只係驚同不停退縮，換來嘅只會係對方得逞同喜悅感，以及用更過分嘅方法去對付你。如果連保護同維護自己嘅膽量都冇，又點能夠保護自己身邊嘅人呢？」