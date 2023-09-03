Coffee林芊妤係劉馬車炮友？貼IG對話未理會對方而遭報復

網絡紅人劉馬車繼早前表示與鄧月平拍拖，近日又稱與林芊妤(Coffee)是「長期炮友」，之後又指自己與「火雞姐」丁可欣一齊過，更謂糖妹是她的真愛，關係七國咁亂。早前劉馬車貼出與Coffee的紙板合照，宣稱未來會以情侶檔合作，又謂跟她有發展地下情，並著大家要告訴給Coffee老公知他們是長期炮友。

Coffee林芊妤︰ 係咪真係有人會信？ 當時Coffee回應說︰「係咪真係有人會信？點解亂噏都可以咁多人有反應，睇嚟大家打風都好悶。不過睇完大家嘅留言我就安心啦，證明大家都係理性既。」今日Coffee上載IG對話截圖，見到劉馬車曾私訊她表示想合作，然而Coffee未有回答他。