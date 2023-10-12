Coffee林芊妤唔考慮俾囝囝直升小學 爆老公無幫過手

Coffee林芊妤日前到海港城體驗期間限定店的活動，她透過測驗得知自己屬於浪花系女生，並因應其個性，獲得專屬調製的熱情果焙茶。作為瑜伽導師的她更換上了瑜伽服，教導大家幾個舒展身心和拉鬆筋骨的動作，最後她更更一次過體驗不同品牌的美容產品。 Coffee表示除了靠做瑜伽減壓之外，自己原來喜歡揸車，認為是很好的減壓。她謂無論如何都會留返一些Me Time時間，在家裡品嘗花茶及點香氛，做簡單的拉筋動作，或用呼吸來調節情緒，舒減緊張生活壓力，保持身心健康。

提到最近忙於與囝囝出席不同的小學面試，她表示每到周末便帶「伯伯」上山下海，到郊外舒展身心。於上載了有關「伯伯」出席小學面試分享的貼文，Coffee說：「其實當日是因為不熟路，找不到停車場，最後雖然沒法通過面試，但校方和我也讓孩子完成了面試程序。我原意是想鼓勵同路人的家長們不用太緊張，用平常心看待事情，別給孩子太多壓力！」