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娛樂
2023-10-12 22:03:40

Coffee林芊妤唔考慮俾囝囝直升小學 爆老公無幫過手

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Coffee出席期間限定店活動，表示幾忙也會留些me time。

Coffee林芊妤日前到海港城體驗期間限定店的活動，她透過測驗得知自己屬於浪花系女生，並因應其個性，獲得專屬調製的熱情果焙茶。作為瑜伽導師的她更換上了瑜伽服，教導大家幾個舒展身心和拉鬆筋骨的動作，最後她更更一次過體驗不同品牌的美容產品

Coffee表示除了靠做瑜伽減壓之外，自己原來喜歡揸車，認為是很好的減壓。她謂無論如何都會留返一些Me Time間，在家裡品嘗花茶及點香氛，做簡單的拉筋動作，或用呼吸來調節情緒，舒減緊張生活壓力，保持身心健康

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Coffee想囝囝往其他小學就讀，認識更多朋友仔。

提到最近忙於與囝囝出席不同的小學面試，她表示每到周末便帶「伯伯」上山下海，到郊外舒展身心。於上載了有關「伯伯」出席小學面試分享的貼文，Coffee說：「其實當日是因為不熟路，找不到停車場，最後雖然沒法通過面試，但校方和我也讓孩子完成了面試程序。我原意是想鼓勵同路人的家長們不用太緊張，用平常心看待事情，別給孩子太多壓力！」

Coffee稱囝囝性格比較跳脫。

Coffee續說：「囝囝本身就讀之幼稚園，可直升小學，但因為他性格比較跳脫，想多帶他認識不同的學校，藉此更認識自己，看看有沒有更適合的校舍。因此面試的時候，我會跟他說我們是來參觀學校，希望他活潑的個性也能讓老師留下更深刻印象，也是我的策略吧，哈哈！」

問到面試過程，老公（翟志榮）有沒有一同參與？Coffee耍手地笑說：「他一點也沒參與！」她補充：「因為他本身是講英語，所以他最希望囝囝能好好地學習中文，其他方面一切隨緣，最重要是快快樂樂、開開心心！好好享受愉快的童年生活。

Coffee爆老公冇幫手。

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