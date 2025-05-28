Coffee林芊妤宣布懷孕四個月 BB染色體出異常哭成淚人

林芊妤(Coffee)於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下囝囝翟德彥(伯伯)，去到2021年透露自己不幸流產。及至今日，她在社交平台宣布已懷孕四個月，並謂︰「其實在彥彥六歲時我已經『完全』放棄了生小孩的念頭，所以『當你放棄了就自然會有』的道理是真的，另外我發現第二胎真的比起第一胎較難藏著孕肚呢……還記得6年前懷着彥彥六個月當時還有腹肌，但這一次來到懷孕四個月孕肚就已經快藏不住了。」

再懷孕心情複雜 片中見到將成為哥哥的伯伯大為驚訝，而她的老公見到驗孕棒時，就表現冷靜。她寫道︰「我本來是打算早一點告訴大家的，那我就可以放鬆肚皮光明正大做大肚婆，但因為這次懷孕真的發生太多事了，驗血報告也嚇得我一整個月心情也非常低落，我現在依然在驚恐中⋯⋯不過我最後決定無論如何也要勇敢面對，無論小寶寶能否順利健康出世，我也認為我這次的經歷是很值得分享給大家的。」

胎兒 染色體 13有問題 Coffee稱3個月之後去檢查T21，但今次就做了一個進階版，但當看到報告指染色體21、18、13有異常，「我13有一個borderline情況出現，因為染色體13有問題係好嚴重，可能會係兔唇、多一隻手指、腳趾，智力有問題、發展、頭骨、頸皮有問題，BB係唔會活超過1歲，自己聽到呆咗」即預示BB可能有「巴陶氏症」。 不擔保BB順利出世 Coffee指醫生見到只是擲界，醫生估計可能她佗的是孖胎，另一個BB因為問題過世，甚或乎是她以前曾流產，但如常有經期，殘留了一些基因，導致檢查到有少量問題，甚至可能是她的胎盤問題。Coffee稱自己很緊張，於是不停上網搜尋，自己心情很忐忑。她說︰「嗰晚我打俾呢一行個bb有呢個問題，佢話當時一check已經係高風險，check結構都見到多個手指，佢就覺得多咗就切啦。」此時她哽咽表示作為一個母親未到最後一刻，都是不能百分百保證可以順利誕下BB，自己只好一直等候，心情非常矛盾。

驗血報告遲遲未出 她在片中談到得知BB可能有染色體問題之後，哭成淚人，不停用紙巾抹眼淚。她稱按醫生要求再去兩個化驗所做檢查，奈何報告較原定時間遲了出，令她不禁胡思亂想起來，坦言心情好害怕。她又指自己見到囝囝已經6、7歲，自己不敢再抱望再有BB，加上囝囝很獨立，自己也很自在，但當得知再有BB時，心情很矛盾，亦覺得今胎不穩，長期處於低落情緒。她表示如最終報告顯示高風險，但結構又是正常時，自己會待抽羊水，再看BB是否正常。 她表示如果最後要做引產，這個過程將會是非常難過又痛苦，但不想錯過任何一個可能沒有問題的可能性。她哽咽表示跟老公也有商討過，希望可以希望有奇蹟出現。