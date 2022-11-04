Coffee林芊妤與老公齊確診 居家隔離做雙人瑜伽高調放閃

林芊妤（Coffee）昨日（3日）在社交網大曬與老公玩雙人瑜伽的甜密照片，卻不見囝囝伯伯的蹤影。原來兩公婆齊齊確診，為避免交叉感染，伯伯先暫住屋企人的家，而Coffee留低照顧老公之餘，亦趁這段隔離期間，順道享受二人世界。

Coffee寫着：「上星期，我跟老公說覺得自己需要休息一下，然後剛好第二天，他外國公幹回來後告訴我『他中了...』，幸好前一晚彥彥和姐姐都不在家，所以叫他們留在家人住所暫時別回來。而我就在家裏照顧老公，這星期當然是十分想念兒子啦，還經常發夢夢見他。但回想起這四年來的日子，也沒有跟老公二人獨處那麼長的時間，而這星期的24小時相處，令我又更肯定他是我想要走到最後的人。我們的相處也太自在了，無論發生什麼事，感覺有他在身邊也是快樂的。在IG看到一些雙人瑜伽動作，捉了他跟我玩，他也是挺合作的，大家想跟另一半挑戰一下嗎？」

Coffee與老公痴到實，並做出多個高難度瑜伽動作，最後還來一個更情深擁吻，網民都表示：「好sweet，好閃呀喂」。而文中Coffee亦沒有提及自己確珍，有網民即追問：「你係咪都一齊中咗呀」Coffee回覆：「係呀，不過而家已經好返啦。但係我哋會過多幾日先見個仔，安全啲」，她更指自己沒有嚴重病徵：「完全冇，都無發燒，係好似傷風咁普通」。