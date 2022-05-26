Coffee林芊妤被指去蘭桂坊夜蒲 不滿網民亂講IG大爆真相

當年因「gathering」事件而離開TVB嘅林芊妤（Coffee），瑜伽事業發展順利，賺錢多過唔少藝人。婚後嘅佢經常喺社交網站分享老公同囝囝嘅照片，一家三口幸福美滿，吸引唔少網民追蹤。近日有網民喺Coffee IG留言，指自己星期日晚上喺蘭桂坊見到佢同外國人玩得好開心，希望佢快啲放生佢老公，結果引起Coffee注意並回覆反擊。

日前有網民喺Coffee IG留言，稱佢做「公廁」，指星期日見到佢喺蘭桂坊同外國人玩得好開心，希望佢快啲放生佢老公，仲叫佢唔好刪除留言。呢位網民嘅留言引起Coffee注意，而Coffee面對網絡欺凌就選擇霸氣回覆KO對方。Coffee選擇直接回覆網民，留言話：「點解你唔影相嘅？tag我呀嗎！你唔知我呢啲係大眾樣黎架咩？周街啲女仔同我都好似樣架喎，話說琴晚係星期日全家人出完街之後，仲同老公係將軍澳練車，之後返屋企同我個仔講故事瞓覺，仲M痛影咗杯奶嘅story，好心你作故仔都作得好啲啦，啲人一睇我Story都知琴晚喺邊啦。。。公信力咁低都講得出既，你唔好delete message呀」。

老公見到留言反晒眼

另外，Coffee仲將留言置頂，並將留言先截圖，等該網民刪除留言後，Coffee就出story將截圖公開，並寫上：「呢個人真係好無聊，keep住喺我嘅IG浮浮游游，我真係完全唔知佢做緊啲乜嘢，佢叫我放生我老公，佢係咪對我老公有興趣？啱啱同老公講完佢真係得啖笑，仲反咗一下眼」及「喂呀嗰個人又delete咗自己message啦！究竟幾冇骨氣嘅人先做得出，所以話鍵盤戰士永遠都只係有勇氣匿埋喺後面。明明叫我記得唔好產（剷）message，我尊重佢仲將佢嘅msg置頂，點知佢同我剷咗自己個message，所以我老公真係講得啱，我之前下下都俾人蝦係因為我怕事，但其實越怕事嘅人啲人就會越搵你麻煩，如果你越光明正大同佢對質，佢就好似隻老鼠匿埋返去後巷到，因為佢連用真account嘅勇氣都冇。。。好彩我有safe（save）低佢嘅留言，俾大家睇吓究竟發生咩事，真係佛都有火」。

原文刊登於Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載