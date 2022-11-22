Coffee林芊妤飯局事件再被KOL爆料 貼相踢爆女方講大話力證雙方認識

Coffee林芊妤日前被KOL兼花店老闆Sean Lam影射佢婚後參與富豪飯局，令Coffee嬲爆，即使去緊旅行都要喺IG發千字文澄清，並指唔認識該KOL，鬧爆對方網上亂講無責任，但Sean Lam繼續於IG爆料，又分享與Coffee合照，反擊Coffee唔識佢嘅言論。

Sean Lam於IG大曬Coffee出席其花店開張活動嘅合照，並寫道：「澄清有人話唔識我得個講字。」其後又大爆Coffee出席飯局嘅地點係W HOTEL；Sean Lam又指Coffee私下食飯時愛講朋友是非，自己因為唔想聽而離開，就被Coffee向其前妻指佢有精神病：「我唔認同你哋行為，所以好嬲走開唔想聽，我離開後除咗單打同我老婆講我有精神病，仲不斷傳開同人講我有精神病，我前任妻子又信你哋，唔再同我講嘢，掛住同你地飲酒失蹤，返到屋企嘔到成地都係。」

除此之外，Sean Lam亦大爆Coffee會用KOL形象去欺負人，不但向其他朋友表示Sean Lam太太因為Sean Lam有精神病而離婚，又用冷暴力逼佢離開圈子。面對Coffee與Sean Lam各執一詞，網民都半信半疑，指Sean Lam都係齋講，未有實質證據，部分網民就相信Coffee，表示Coffee宜家搵咁多錢，無需要去飯局：「依家講緊佢YouTube百萬、IG百萬，求其出個廣告post，齋廣告費都肯定月入6位數起跳，係咪真係有必要出去做」、「有完整家庭有自己事業重要出黎做？」等等；但都有網民表示Coffee唔可信，首先Coffee本身想寄誹謗信畀Sean Lam，直到對方指有相有片，Coffee即晚轉口風。另外，網民認為Coffee個底太花，點洗都洗唔甩，加上當睇到Coffee與Sean Lam合照，直斥Coffee講大話：「Coffee話唔識人，點知人地有同佢嘅合照。咁多年都係無誠信。」、「搭埋膊頭合照都話唔識人」等等。

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