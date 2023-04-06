Coffee與Sing之天使Re-U做瑜伽 個個保養得宜網民大讚：全部都keep得好靚

Coffee感概：經歷人生起跌 希望我們越來越好

林芊妤（Coffee）喺IG上載與三位「Sing之天使」藍莓（劉俐）、菠蘿（郭穎橋）及香蕉（王嫣辰） Re-U做瑜伽嘅合照及短片，並留言話：「認識了14年一起出道由黃毛丫頭到現在都長大了 我們都有不同的發展 今晚用瑜伽老師身份教她們做瑜伽 她們還穿著我個人品牌的運動服 別有一番風味啊 所以說啊～人生就是一堂又一堂的課堂 我們這些年都經歷了各自人生的起起跌跌 希望我們都越來越好!!!」，從相片中所見，佢哋無論身材定係樣貌都保養得好好，著上Coffee自家品牌瑜伽服嘅佢哋大晒長腿及苗條身形，難怪得到大量網民激讚，例如「個個都keep得好fit」、「嘩！你四個都仲keep 得到喎」、「朋友仔個個都一樣咁靚咁多身材嘅 羨慕 一起成長的朋友能在一起真的很幸福」、「四個朋友一起美到大 好幸福」、「全部都keep得好靚」及「每個人的身材都好好」等等。