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娛樂
2023-04-06 13:14:00

Coffee與Sing之天使Re-U做瑜伽 個個保養得宜網民大讚：全部都keep得好靚

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「Sing之天使」Re-U！

「Sing之天使」Re-U！

2009年TVB綜藝節目《耳分高下》由「哈林」庾澄慶及鄧健泓主持，除咗內容吸引又搞笑之外，一班有樣有身材嘅「Sing之天使」同樣非常吸引觀眾眼球，當年播出時成功掀起唔少話題，不過節目播畢後一班Sing之天使各自發展。之後林芊妤（Coffee）喺IG上載與其他幾位Sing之天使Re-U嘅合照，佢哋無論身材定係樣貌都保養得好好！

「Sing之天使」香蕉（王嫣辰）、菠蘿（郭穎橋）、雪梨（林芊妤）及藍莓（劉俐）(Coffee IG)

「Sing之天使」香蕉（王嫣辰）、菠蘿（郭穎橋）、雪梨（林芊妤）及藍莓（劉俐）(Coffee IG)

Coffee感概：經歷人生起跌 希望我們越來越好

林芊妤（Coffee）喺IG上載與三位「Sing之天使」藍莓（劉俐）、菠蘿（郭穎橋）及香蕉（王嫣辰） Re-U做瑜伽嘅合照及短片，並留言話：「認識了14年一起出道由黃毛丫頭到現在都長大了 我們都有不同的發展 今晚用瑜伽老師身份教她們做瑜伽 她們還穿著我個人品牌的運動服 別有一番風味啊 所以說啊～人生就是一堂又一堂的課堂 我們這些年都經歷了各自人生的起起跌跌 希望我們都越來越好!!!」，從相片中所見，佢哋無論身材定係樣貌都保養得好好，著上Coffee自家品牌瑜伽服嘅佢哋大晒長腿及苗條身形，難怪得到大量網民激讚，例如「個個都keep得好fit」、「嘩！你四個都仲keep 得到喎」、「朋友仔個個都一樣咁靚咁多身材嘅 羨慕 一起成長的朋友能在一起真的很幸福」、「四個朋友一起美到大 好幸福」、「全部都keep得好靚」及「每個人的身材都好好」等等。

「Sing之天使」林芊妤（雪梨）

林芊妤 Coffee （Coffee IG） 林芊妤Coffee(Coffee IG) 林芊妤Coffee(Coffee IG) 林芊妤Coffee(Coffee IG) 林芊妤Coffee(Coffee IG)

「Sing之天使」王嫣辰（香蕉）

王嫣辰（王嫣辰IG） 王嫣辰（王嫣辰IG） 王嫣辰（王嫣辰IG） 王嫣辰（王嫣辰IG） 王嫣辰（王嫣辰IG）

「Sing之天使」郭穎橋（菠蘿）

郭穎橋（郭穎橋IG） 郭穎橋（郭穎橋IG） 郭穎橋（郭穎橋IG） 郭穎橋（郭穎橋IG） 郭穎橋（郭穎橋IG） 郭穎橋（郭穎橋IG）

「Sing之天使」劉俐（藍莓）

劉俐（劉俐IG） 劉俐（劉俐IG） 劉俐（劉俐IG） 劉俐（劉俐IG） 劉俐（劉俐IG） 劉俐（劉俐IG）
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