Coffee被KOL揭講大話掀unfollow潮 林芊妤長文冧老公呵fans

林芊妤(Coffee)近日被KOL兼花店老闆Sean Lam指婚後仍出席富豪飯局，其後她表示不認識對方，惟Sean Lam在網上發布一張陳年合照，證明雙方認識近十年。有Coffee的fans有感她講大話，於是在群組留言表示失望，更有不少人unfollow Coffee。

Coffee︰ 張相代表我識佢？

Coffee其後在群組留言︰「雖然係私事，不過都係澄清下啦，呢個我10年前嘅男朋友Dan，當時應該係同佢一齊出活動，但我對嗰個人完全無印象，我諗佢同我對『識』嘅定義有好大差距，不過呢張相代表我識佢？咁我日日同咁多唔同嘅人傾計，同合照同去活動，咁好多人識我。」

感激老公及粉絲支持

昨晚Coffee在社交平台上載一家三口合照，有感而發大談老公對她的支持和如何成為獨立自主女性，藉此多謝老公及仍然支持她的粉絲。她表示不會理由外界的流言蜚語，只會把時間及心思留給值得愛的人。她認為新時代女性要靠自己闖出自己的世界，並稱所有女性都係最能幹，是內強外柔的女漢子。

最後她寫道︰「刑太歲的是非年2022終於快過去了，期待下年的突破和進步！別人的言論不重要～正所謂路遙知馬力，會繼續用我的實力努力走向前。最後，我很想跟你們說一聲，我愛你！謝謝你們的信任和不離不棄！接下來，我會繼續拍更多影片去報答你們。」