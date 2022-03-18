Coffee 囝囝被踩「唔得意」爆seed 反擊：Unfollow我啦

林芊妤(Coffee)自2018年囝囝翟德彥（伯伯）出世後，便為他設立個人IG帳號，伯伯精靈可愛，火速吸納逾17萬粉絲，不過，去年Coffee卻在伯伯的兩歲生日，就關閉了他的IG 帳號，但不時亦有在其個人IG分享母子的生活點滴。

Coffee近日在IG限時動態公開一名網民的私訊留言截圖，內容伯伯被大踩「唔可愛」，更不客氣地話Coffee 行為好cheap ，寫道：「其實真係唔覺得你個仔得意，你成日自戀你個仔，可唔可以唔好再放上網。其實你啲行為好Cheap不過我無聊先會撳你啲嘢睇吓，但開始好頂唔順喇。」

Coffee見狀立即爆seed 回應兼求那名網民取消關注她：「其實我真係冇強迫你睇我嘅嘢，同埋我真係覺得我個仔好得意，我真係好鍾意我個仔，所以我嘅IG都充滿着佢嘅足跡，我從來都冇要求人鍾意佢，呢個係我嘅IG，我鍾意擺咩就擺咩，呢個世界有咁多人有咁多唔同嘅意見，我都要聽，咁我咪好唔得閒？同埋你覺得我Cheap嘅話，你仲Follow我你咪仲Cheap？乖啦，Unfollow我啦。我其實都唔係好想要你呢種Follower，Bye...」Coffee 更表示人生苦短，不要為這些無聊的事而浪費時間。