Cola War 八十年代可樂大戰將拍成電影史匹堡做監製 收錄兩大品牌惡鬥故事

近年荷里活除咗翻拍，同埋將系列配角變主角建立個universe之外，另一種玩法係拍商戰片。舊年嘅Air，講創造Air Jordan波鞋背後嘅故事；仲有加拿大片Blackberry，描述曾經異軍突起、IFC幾乎一人一部嘅手機品牌，完全經唔起智能手機挑戰，由一度擁有市佔率4成半變成0嘅失敗過程。

Ben Affleck 喺Air飾演Nike創辦人Phil Knight

故事以世上兩大可樂品牌惡鬥多年為背景 企業故事背後實有人參與，有成敗，仲隨時有權鬥，夠晒戲劇元素同花生，說到底可能都係因為創作人度唔到橋。近期又有商戰片project起動，不過呢鋪似係有啲料到，因為故事係以世上兩大可樂品牌惡鬥多年為背景，連片名都叫Cola War。

消息指提芬史匹堡將會出任Cola War監製 外媒Deadline今年4月率先披露片商Sony以100萬美金，買下由《反斗車王》第二三集編劇Ben Queen及Apple TV劇集Acapulco監製Jason Shuman聯手編寫嘅劇本版權。而最新消息指，史提芬史匹堡將會出任Cola War監製，仲搵咗拍過《賊壇新人王》、Trainwreck等喜劇嘅Judd Apatow做導演。 可口可樂企穩可樂市場一哥地位多年，幾乎冇對手。故事將以「長年二哥」百事喺上世紀80年代挑戰可口可樂嘅計劃講起，包括40年前Michael Jackson為百事拍廣告搞到燒傷嘅意外，以至1985年可口可樂推出新配方版本結果備受批評，推出唔夠3個月就要收回嘅事件。因此估計，Cola War將會有唔少八九十年代流行文化元素出現，咁又hit中仲會入戲院嗰班中生代，難怪要拍！ 原文刊登於 電影LOL