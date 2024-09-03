Coldplay擬明年來港開騷 有望殺入啟德體育園開5萬人演唱會

啟德體育園將於明年上半年啟用，預計在今年底竣工，其主場館有50,000座位，是亞洲國際博覽館的三倍，近日盛傳英國勁旅Coldplay明年也有機會殺入啟德開騷。

Coldplay去年展開世界性巡演「Music of the Spheres World Tour」，2023年已先後到台灣、新加坡、馬來西亞、泰國等各地演出，近日有消息指，Coldplay明年將會重返亞洲，香港今次卻有份成為其中一站。據了解，Coldplay有機會在啟德體育園舉辦是次演唱會，同時也考慮亞洲博覽館，以及多年未有開放搞騷的香港迪士尼樂園作為表演場地，但在啟德開騷成數較高。

五月天周董爭場

啟德體育園距離落成尚有數月，近期已傳出不少重量級單位已虎視眈眈，除了Coldplay計劃明年的香港站演唱會正考慮啟德作為演出場地外，有傳台灣天團五月天及亞洲天王周杰倫也會攻入啟德，而久未在港開騷的謝霆鋒，也被傳視啟德為他回歸香港舞台的復出場地，但有知情人士指消息並非屬實。

女歌手方面，香港天后容祖兒已表明有意在啟德新場舉行演唱會，而G.E.M.鄧紫棋原來也打算攻入啟德體育園，早前她在社交網轉發網民留言，G.E.M.自言一定會在香港開騷，並寫：「我在等啟德體育場完工。」還有其他海外單位爭場，令啟德體育園將成熱門開騷場地。