Coldplay新專輯預售破20萬張 香港設快閃店為明年啟德騷預熱

國際天團Coldplay宣布明年再到香港舉行演唱會，更落實殺入啟德新場開騷三場，勢掀一片撲飛熱！

Coldplay第10張專輯《MOON MUSiC》今日上架，碟中收錄了早前推出的單曲《feelslikeimfallinginlove》和《WEPRAY》。此專輯的預購數量已高達20萬張，稱得上是今年最受期待的專輯之一。上周主唱Chris Martin更喬裝上陣，在拉斯維加斯的卡拉OK酒吧上為歌迷驚喜現身，並演唱了未推出的專輯主打《ALL MY LOVE》

為隆重其事新碟上市，香港華納唱片今日（10月4日）至10月13日，在西營盤ztoryhome舉辦Coldplay最新專輯《MOON MUSIC》的快閃店，以COLDPLAY MOON MUSiC Experience作為佈置主題，樂迷在店內可聽到Coldplay最新創作音樂，同時品嚐到啟發自新專輯而特別製作的甜點，配以清新的草本茶，讓我們透過音樂和食物，感受樂隊這次帶給聽眾有關愛與希望的訊息。