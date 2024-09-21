Coldplay明年4月啟德體育園開騷　細數英國樂隊的香港緣

可坐5萬名觀眾的演唱會新場館啟德體育園明年將啟用，頭炮演出單位是英國樂隊Coldplay，於明年4月合共演唱三場。三場有15萬名觀眾，等如15場紅館演唱會，Coldplay的吸引力，可以坐爆三場嗎？ Coldplay曾經兩度來港，分別在06和09年，兩次都在機場亞博場館演出，且只演一場，對上香港兩次演唱會，分別有一萬多人入場觀看，而09年最貴的飛當時賣$980元。 不利吸引東南亞地區fans來港看 事隔十六年後，Coldplay再次在香港演出，由萬多人的場館跳進五萬人的大場，兼演三場，而Coldplay這個「Music of the Spheres」世界巡迴演唱會，於22年3月已展開，去過歐美等地外，去年11月更開始在亞洲地區巡迴，先後在日本、台灣、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國演岀，故明年Coldplay在港演出，已不是頭啖湯，不利吸引東南亞地區fans來港看。但Coldplay迄今從未在內地演岀過，今趟他們在香港新場啟德體育園演出，相信會吸到內地fans客。 Coldplay於09年在香港做完演唱會後，之後三次世界性巡迴演唱會，香港都沒有份，行內人都知道為何，因為Coldplay已經越來越紅，晉身為「Arena Rock」樂隊，只會在大場館演出，他們對上一個巡迴演唱會，開出的條件，就是一定要在最少坐3萬觀眾的場做。

明年啟德體育園的三場Coldplay演唱會，坐爆要15萬人，能做到嗎？香港的Coldplay樂迷，和內地來的粉絲，再加一些對新場館好奇的人，15萬這個數可填滿嗎？ Coldplay今次的「Music of the Spheres」世界巡迴演唱會，有一些驚人成績，就是迄今已有900多萬人入場看過，是全部爆滿，百分百的入座率，做過近200場，票房收益達10億美金。如明年的Coldplay三場香港演唱會不能爆滿，便會締造一個他們不想見到的「紀錄」，「Music of the Spheres」唯一不爆滿的一次。唯一開心的可能是香港Coldplay fans，這個數量的門券，買到的機會一定比只演一場為高。 Liam@Oasis不能坐國泰班機 在啟德體育園建成前，外國演唱會最多是在亞博舉行，當年亞博06年啟用，首個演出的單位，也是英國樂隊Oasis。Oasis日前公布重組，明年正式開始做演唱會，不少樂迷也希望Oasis能在啟德體育園演出。 Oasis之前曾三到來港，分別在98年、06年和09年，09年Oasis的世界性巡迴演唱，除香港外，原定會在北京和上海演出，在賣飛後突遭取消，故Oasis和Coldplay一樣都從未在內地演出過。不過若Oasis再來港，Liam就不能坐國泰班機，因他於98年在香港搭CX 171班機往澳洲，在機艙鬧事，騷擾乘客和機員，遭國泰終身列入黑名單。