Coldplay明年4月啟德體育園開騷　細數英國樂隊的香港緣

事隔十六年後,Coldplay再次在香港演出,由萬多人的場館跳進五萬人的大場,兼演三場,而Coldplay這個「Music of the Spheres」世界巡迴演唱會,於22年3月已展開,去過歐美等地外,去年11月更開始在亞洲地區巡迴,先後在日本、台灣、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國演岀,故明年Coldplay在港演出,已不是頭啖湯,不利吸引東南亞地區fans來港看。但Coldplay迄今從未在內地演岀過,今趟他們在香港新場啟德體育園演出,相信會吸到內地fans客。

明年啟德體育園的三場Coldplay演唱會,坐爆要15萬人,能做到嗎?香港的Coldplay樂迷,和內地來的粉絲,再加一些對新場館好奇的人,15萬這個數可填滿嗎?

Coldplay今次的「Music of the Spheres」世界巡迴演唱會,有一些驚人成績,就是迄今已有900多萬人入場看過,是全部爆滿,百分百的入座率,做過近200場,票房收益達10億美金。如明年的Coldplay三場香港演唱會不能爆滿,便會締造一個他們不想見到的「紀錄」,「Music of the Spheres」唯一不爆滿的一次。唯一開心的可能是香港Coldplay fans,這個數量的門券,買到的機會一定比只演一場為高。

Liam@Oasis不能坐國泰班機

在啟德體育園建成前,外國演唱會最多是在亞博舉行,當年亞博06年啟用,首個演出的單位,也是英國樂隊Oasis。Oasis日前公布重組,明年正式開始做演唱會,不少樂迷也希望Oasis能在啟德體育園演出。

Oasis之前曾三到來港,分別在98年、06年和09年,09年Oasis的世界性巡迴演唱,除香港外,原定會在北京和上海演出,在賣飛後突遭取消,故Oasis和Coldplay一樣都從未在內地演出過。不過若Oasis再來港,Liam就不能坐國泰班機,因他於98年在香港搭CX 171班機往澳洲,在機艙鬧事,騷擾乘客和機員,遭國泰終身列入黑名單。