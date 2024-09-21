Coldplay明年4月啟德體育園開騷　細數英國樂隊的香港緣

可坐5萬名觀眾的演唱會新場館啟德體育園明年將啟用，頭炮演出單位是英國樂隊Coldplay，於明年4月合共演唱三場。三場有15萬名觀眾，等如15場紅館演唱會，Coldplay的吸引力，可以坐爆三場嗎？
Coldplay曾經兩度來港，分別在06和09年，兩次都在機場亞博場館演出，且只演一場，對上香港兩次演唱會，分別有一萬多人入場觀看，而09年最貴的飛當時賣$980元。
不利吸引東南亞地區fans來港看
事隔十六年後，Coldplay再次在香港演出，由萬多人的場館跳進五萬人的大場，兼演三場，而Coldplay這個「Music of the Spheres」世界巡迴演唱會，於22年3月已展開，去過歐美等地外，去年11月更開始在亞洲地區巡迴，先後在日本、台灣、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國演岀，故明年Coldplay在港演出，已不是頭啖湯，不利吸引東南亞地區fans來港看。但Coldplay迄今從未在內地演岀過，今趟他們在香港新場啟德體育園演出，相信會吸到內地fans客。
Coldplay於09年在香港做完演唱會後，之後三次世界性巡迴演唱會，香港都沒有份，行內人都知道為何，因為Coldplay已經越來越紅，晉身為「Arena Rock」樂隊，只會在大場館演出，他們對上一個巡迴演唱會，開出的條件，就是一定要在最少坐3萬觀眾的場做。
明年啟德體育園的三場Coldplay演唱會，坐爆要15萬人，能做到嗎？香港的Coldplay樂迷，和內地來的粉絲，再加一些對新場館好奇的人，15萬這個數可填滿嗎？
Coldplay今次的「Music of the Spheres」世界巡迴演唱會，有一些驚人成績，就是迄今已有900多萬人入場看過，是全部爆滿，百分百的入座率，做過近200場，票房收益達10億美金。如明年的Coldplay三場香港演唱會不能爆滿，便會締造一個他們不想見到的「紀錄」，「Music of the Spheres」唯一不爆滿的一次。唯一開心的可能是香港Coldplay fans，這個數量的門券，買到的機會一定比只演一場為高。
Liam@Oasis不能坐國泰班機
在啟德體育園建成前，外國演唱會最多是在亞博舉行，當年亞博06年啟用，首個演出的單位，也是英國樂隊Oasis。Oasis日前公布重組，明年正式開始做演唱會，不少樂迷也希望Oasis能在啟德體育園演出。
Oasis之前曾三到來港，分別在98年、06年和09年，09年Oasis的世界性巡迴演唱，除香港外，原定會在北京和上海演出，在賣飛後突遭取消，故Oasis和Coldplay一樣都從未在內地演出過。不過若Oasis再來港，Liam就不能坐國泰班機，因他於98年在香港搭CX 171班機往澳洲，在機艙鬧事，騷擾乘客和機員，遭國泰終身列入黑名單。
一眾英國Britpop和Post- Britpop樂隊，最愛香港的，肯定是The Suede，前後已來港七次演出，加上主音Brett Anderson兩次個人演唱會，以及他另一隊二人組合The Tears，他已來過香港十次做騷。
99年The Suede在灣仔會展演出，熱情的歌迷迫爆玻璃，上了港聞。Brett Anderson愛香港的程度，甚至有傳聞說他在紅磡買了樓，但The Suede於16年在港開完演唱會後，便沒有再來，去年他們在澳門演出音樂節，今年又有上海開騷，都沒有香港份。
Blur灌錄以香港為靈感的大碟
The Suede是少數能夠在內地開演唱會的Britpop樂隊，早於03年在北京開騷，但那次是非常慘淡，只有幾百人入場看，他們的內地譯名叫「山羊皮」，路過的人以為是皮草展銷會。
另一隊香港樂迷期望來港的英國樂隊，肯定是 Radiohead ，其實他們早於94年就在香港的高山劇場開過演唱會，那時他們只出了第一隻碟《Pablo Honey》，之後他們走紅成為大band，現在能最近看到Radiohead的地方，會是日本和台灣。
說英國樂隊的香港緣，一定不能不提Blur，他們13年和15年兩度在香港演出，13年更因行程取消，要多留香港五天，結果一眾成員趁機往佐敦的Avon錄音室錄歌，搭地鐵穿梭港九，結果灌錄了以香港為靈感的大碟《Magic Whip》，歌曲有《New World Towers》（新世界大廈），封面有四個繁體字「模糊 魔鞭」，Blur更特別在15年再來香港演出，官方海報有五隻大字「現場演唱會」，台上有八卦布景，大玩香港概念。
郭靖言
做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈