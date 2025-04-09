Coldplay演唱會｜相隔16年再度訪港 以搖滾之音唱響啟德主場館

英國樂隊Coldplay經過16年的等待，終於重返香港。昨晚他們在啟德主場館展開了為期4天的《Coldplay Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL》演唱會，近5萬名觀眾入場，令場館座無虛席，現場氣氛可謂熱烈如火，為啟德體育園首次舉行國際級演唱會揭開序幕。

演唱會於下午6時10分正式開始，開場嘉賓由巴勒斯坦裔智利女歌手Elyanna揭幕，接著是香港女歌手Marf(邱彥筒)的精彩演出，兩位嘉賓的表現成功將氣氛推向高潮。更令人驚喜的是，演唱會中段，Elyanna和Marf再度現身，與Coldplay同台合唱《We Pray》。Marf還特別準備了一段廣東話Rap，Chris Martin更帶領全場觀眾熱烈歡呼，展現了音樂無國界的精神。