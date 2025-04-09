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娛樂
2025-04-09 14:50:03

Coldplay演唱會｜相隔16年再度訪港 以搖滾之音唱響啟德主場館

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Coldplay相隔16年再度訪港，吸引逾5萬名觀眾入場。

Coldplay相隔16年再度訪港，吸引逾5萬名觀眾入場。

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英國樂隊Coldplay經過16年的等待，終於重返香港。昨晚他們在啟德主場館展開了為期4天的《Coldplay Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL》演唱會，近5萬名觀眾入場，令場館座無虛席，現場氣氛可謂熱烈如火，為啟德體育園首次舉行國際級演唱會揭開序幕。

 

演唱會於下午610分正式開始，開場嘉賓由巴勒斯坦裔智利女歌手Elyanna揭幕，接著是香港女歌手Marf(邱彥筒)的精彩演出，兩位嘉賓的表現成功將氣氛推向高潮。更令人驚喜的是，演唱會中段，ElyannaMarf再度現身，與Coldplay同台合唱《We Pray》。Marf還特別準備了一段廣東話RapChris Martin更帶領全場觀眾熱烈歡呼，展現了音樂無國界的精神。

 

Chris Martin一出場就以廣東話「大家好」，向香港樂迷打招呼。 Coldplay全晚共唱了20首歌，一點也沒有欺場。 Coldplay演唱了多首經典名曲，幾乎每一首都引發全場大合唱。

Coldplay為了增添視覺效果，演唱會還配備環保LED手環，讓全場觀眾化身為閃爍的燈海，音樂與燈光的完美結合。是一場感動人心的視覺和聽覺饗宴，希望接下來的演出同樣精彩。

Coldplay主唱Chris Martin，一開場就以廣東話親切問候：「大家好，我哋好開心嚟到香港！」全場瞬間陷入狂歡，歡呼聲震耳欲聾，觀眾們更是連聲高呼，讓整個場館充滿了溫馨的氛圍。Coldplay演唱了多首經典名曲，包括《The Scientist》、《Fix You》、《My Universe》、《Adventure of a Lifetime》、《Paradise》及《Hymn for the Weekend》等，幾乎每一首都引發全場大合唱，真是讓人熱血沸騰。

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大會配備環保LED手環，讓全場觀眾化身為閃爍的燈海。

大會配備環保LED手環，讓全場觀眾化身為閃爍的燈海。

Coldplay Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL48日歌單：

 

1. Music of the Spheres

2. Higher Power

3. Adventure of a Lifetime

4. Paradise

5. The Scientist

6. The Scientist (Reversed)

7. Viva La Vida

8. Hymn for the Weekend

9. Songbook

10. Charlie Brown

11. Yellow

12. All My Love

13. Human Heart / People of the Pride

14. Clocks

15. We Pray

16. The Lightclub 2025 - ∞ - Something Just Like This - Breakaway (Martin Garrix Remix)

17. My Universe

18. A Sky Full of Stars

19. Sunrise

20. Sparks / Jumbotron

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