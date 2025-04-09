Coldplay演唱會｜相隔16年再度訪港 以搖滾之音唱響啟德主場館

英國樂隊Coldplay經過16年的等待，終於重返香港。昨晚他們在啟德主場館展開了為期4天的《Coldplay Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL》演唱會，近5萬名觀眾入場，令場館座無虛席，現場氣氛可謂熱烈如火，為啟德體育園首次舉行國際級演唱會揭開序幕。
演唱會於下午6時10分正式開始，開場嘉賓由巴勒斯坦裔智利女歌手Elyanna揭幕，接著是香港女歌手Marf(邱彥筒)的精彩演出，兩位嘉賓的表現成功將氣氛推向高潮。更令人驚喜的是，演唱會中段，Elyanna和Marf再度現身，與Coldplay同台合唱《We Pray》。Marf還特別準備了一段廣東話Rap，Chris Martin更帶領全場觀眾熱烈歡呼，展現了音樂無國界的精神。
Coldplay為了增添視覺效果，演唱會還配備環保LED手環，讓全場觀眾化身為閃爍的燈海，音樂與燈光的完美結合。是一場感動人心的視覺和聽覺饗宴，希望接下來的演出同樣精彩。
而Coldplay主唱Chris Martin，一開場就以廣東話親切問候：「大家好，我哋好開心嚟到香港！」全場瞬間陷入狂歡，歡呼聲震耳欲聾，觀眾們更是連聲高呼，讓整個場館充滿了溫馨的氛圍。Coldplay演唱了多首經典名曲，包括《The Scientist》、《Fix You》、《My Universe》、《Adventure of a Lifetime》、《Paradise》及《Hymn for the Weekend》等，幾乎每一首都引發全場大合唱，真是讓人熱血沸騰。
《Coldplay Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL》4月8日歌單：