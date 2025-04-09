Coldplay演唱會｜Gao以樂迷身份受訪 唔止撐Marf連男友都有份上台

英國殿堂級搖滾天團 Coldplay 相隔16年終於重返香港，於香港全新落成的啟德主場館舉行一連4場《Coldplay︰Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL》演唱會。COLLAR成員Marf邱彥筒擔任開場嘉賓之一，在演出中段更與，與 Coldplay 同台合唱《We Pray》，廣東話Rap的部份更在網上瘋傳。
市民沈小姐
Marf的COLLAR隊友各自入場支持，並在社交平台分享片段及照片。其中隊長沈貞巧(Gao)更以樂迷身份接受Now新聞台訪問。她與男性友人Roy在離場時被Now新聞台捕獲，並分享他們的騷後感受。Gao說︰「其實一開始已經好想哭，因為覺得真的很震撼，那麼多人，人聲又好聽，樂器聲又好聽，所以整件事……」在旁的Roy補充說：「所有東西結合，很大型，好像盛事。」影片播出之後，不少網民稱Gao做「市民沈小姐」。
Gao男友做dancer
不過，Gao不止入場撐Marf，原來男友楊曉峰（Luen Mo）是今次演唱會的舞蹈員之一。Chris Martin更在舞台上為Luen Mo帶上公仔頭套，Luen Mo之後便隨音樂跳舞。有網民見到Gao的男友上台，隨即拍下片段並tag了他們二人人帳號，Gao就留下3個大笑的emoji作回應。