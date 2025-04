Coldplay演唱會｜Gao以樂迷身份受訪 唔止撐Marf連男友都有份上台

英國殿堂級搖滾天團 Coldplay 相隔16年終於重返香港,於香港全新落成的啟德主場館舉行一連4場《Coldplay︰Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL》演唱會。COLLAR成員Marf邱彥筒擔任開場嘉賓之一,在演出中段更與,與 Coldplay 同台合唱《We Pray》,廣東話Rap的部份更在網上瘋傳。