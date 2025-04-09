Coldplay演唱會｜Gao以樂迷身份受訪 唔止撐Marf連男友都有份上台

市民沈小姐

Marf的COLLAR隊友各自入場支持，並在社交平台分享片段及照片。其中隊長沈貞巧(Gao)更以樂迷身份接受Now新聞台訪問。她與男性友人Roy在離場時被Now新聞台捕獲，並分享他們的騷後感受。Gao說︰「其實一開始已經好想哭，因為覺得真的很震撼，那麼多人，人聲又好聽，樂器聲又好聽，所以整件事……」在旁的Roy補充說：「所有東西結合，很大型，好像盛事。」影片播出之後，不少網民稱Gao做「市民沈小姐」。