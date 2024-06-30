熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-30 17:30:00

Coldplay《Glastonbury》音樂節唱韓文歌 送給服兵役的BTS成員

分享：
生活

Chris Martin在《Glastonbury 2024》音樂節，獻唱與BTS合作的《My Universe》，包括韓語歌詞部份。

英國樂團Coldplay，昨日於英國大型音樂節《Glastonbury 2024》上，用韓語獻唱了與防彈少年團(BTS)合作歌曲的《My Universe》，並向正在韓國軍隊服役的成員問好。

於《Glastonbury 2024》主舞台的Coldplay，熱情演唱2021年發行的《My Universe》。此曲是樂隊主音歌手Chris MartinBTS合作的歌曲，有著清新旋律和韓語歌詞，剛推出時風靡全球，更登上美國Billboard  Hot 100排行榜的第一名。

生活

荷李活男星米高霍士(Michael J. Fox)，突然上台與Coldplay jam歌。

在演唱《My Universe》之前，Chris Martin說：「他們(BTS)目前正在軍隊服役。」他又鼓勵台下樂迷一起合唱：「我會唱《My Universe》這首歌，讓它傳到遙遠的韓國，送給正在服兵役的BTS。請大家一起高聲歌唱。」他毫不掩飾自己對BTS的喜愛。Chris Martin還喊道：「我的兄弟BTS，我們送了很多的愛給你們。」他還演唱了《My Universe》的韓語歌詞部分。

Ad Block

ColdplayBTS，自《My Universe》合作後，雙方一直保持著密切關係，如BTS成員Jin(金碩珍)2022年發行的首張個人單曲《The Astronaut》，Coldplay就有份負責作曲、作詞和表演。Chris Martin還驚喜出現在此歌的MV中。而Jin亦出現過在Coldplay阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的音樂會上，更扮演了太空人。

生活 生活
生活

明年兵役完畢的BTS，估計會再與Coldplay合作。

Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受