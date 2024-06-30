Coldplay《Glastonbury》音樂節唱韓文歌 送給服兵役的BTS成員

英國樂團Coldplay，昨日於英國大型音樂節《Glastonbury 2024》上，用韓語獻唱了與防彈少年團(BTS)合作歌曲的《My Universe》，並向正在韓國軍隊服役的成員問好。
於《Glastonbury 2024》主舞台的Coldplay，熱情演唱2021年發行的《My Universe》。此曲是樂隊主音歌手Chris Martin與BTS合作的歌曲，有著清新旋律和韓語歌詞，剛推出時風靡全球，更登上美國Billboard Hot 100排行榜的第一名。
在演唱《My Universe》之前，Chris Martin說：「他們(BTS)目前正在軍隊服役。」他又鼓勵台下樂迷一起合唱：「我會唱《My Universe》這首歌，讓它傳到遙遠的韓國，送給正在服兵役的BTS。請大家一起高聲歌唱。」他毫不掩飾自己對BTS的喜愛。Chris Martin還喊道：「我的兄弟BTS，我們送了很多的愛給你們。」他還演唱了《My Universe》的韓語歌詞部分。
Coldplay與BTS，自《My Universe》合作後，雙方一直保持著密切關係，如BTS成員Jin(金碩珍)，2022年發行的首張個人單曲《The Astronaut》，Coldplay就有份負責作曲、作詞和表演。Chris Martin還驚喜出現在此歌的MV中。而Jin亦出現過在Coldplay阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的音樂會上，更扮演了太空人。