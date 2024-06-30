Coldplay《Glastonbury》音樂節唱韓文歌 送給服兵役的BTS成員

英國樂團Coldplay，昨日於英國大型音樂節《Glastonbury 2024》上，用韓語獻唱了與防彈少年團(BTS)合作歌曲的《My Universe》，並向正在韓國軍隊服役的成員問好。

於《Glastonbury 2024》主舞台的Coldplay，熱情演唱2021年發行的《My Universe》。此曲是樂隊主音歌手Chris Martin與BTS合作的歌曲，有著清新旋律和韓語歌詞，剛推出時風靡全球，更登上美國Billboard Hot 100排行榜的第一名。