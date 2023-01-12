COLLAR一周年｜合體出巡與粉絲見面 尖咀西九文化區過百人守候

今日是COLLAR成軍一周年的大日子，她們將會發布新歌《The Bright Side》，一眾成員下午登上開篷巴士，由尖沙咀出發到西九文化區，沿途與粉絲揮手打招呼。她們抵達西九文代區的草地之後，便會舉行新歌發布會。今日一早已有不少粉絲分別在尖沙咀碼頭及西九文化區守候。

現場所見，大會在草地用鐵馬圍起相關位置，半百粉絲在現場等候，有人更自備帳篷及不同高度的鋁梯到場，希望霸到有利位置拍下COLLAR到場的照片。