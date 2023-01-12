COLLAR一周年｜合體出巡與粉絲見面 尖咀西九文化區過百人守候

今日是COLLAR成軍一周年的大日子，她們將會發布新歌《The Bright Side》，一眾成員下午登上開篷巴士，由尖沙咀出發到西九文化區，沿途與粉絲揮手打招呼。她們抵達西九文代區的草地之後，便會舉行新歌發布會。今日一早已有不少粉絲分別在尖沙咀碼頭及西九文化區守候。
現場所見，大會在草地用鐵馬圍起相關位置，半百粉絲在現場等候，有人更自備帳篷及不同高度的鋁梯到場，希望霸到有利位置拍下COLLAR到場的照片。
新歌由Rubberband操刀
COLLAR今日乘搭限定的「The Bright Side號」觀光巴士遊走市區，並以她們一年前出道地點，尖沙咀海旁作為起點，駛到西九文化區M+表演場地，首次獻唱新歌。今次新曲《The Bright Side》音樂班底由Rubberband首度為女團編曲及監製，由Tim Lui填詞，愛爾蘭創作歌手Andreah作曲。COLLAR表示︰「好開心可以同Rubberband合作，其實係偷師，因為平時睇佢哋嘅演出都會好鼓年，所以我哋都好想學到，可以傳遞一份信念俾觀眾，而且喺錄音過程中，Rubberband俾咗好多指引我哋，希望令大家表現出最真實嘅自己。」
新歌MV將於16日隆重上架，MV製作有別於一般拍攝手法，特別融合了各種電腦技術製成，並採用3D Animation配合真實拍攝，加上AI運算法去鋪排而成。