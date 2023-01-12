COLLAR一周年｜合體出巡與粉絲見面 尖沙咀西九文化區過百人守候

今日是COLLAR成軍一周年的大日子，她們將會發布新歌《The Bright Side》，一眾成員下午登上開篷巴士，由尖沙咀出發到西九文化區，沿途與粉絲揮手打招呼。她們抵達西九文代區的草地之後，便會舉行新歌發布會。今日一早已有不少粉絲分別在尖沙咀碼頭及西九文化區守候。
現場所見，大會在草地用鐵馬圍起相關位置，半百粉絲在現場等候，有人更自備帳篷及不同高度的鋁梯到場，希望霸到有利位置拍下COLLAR到場的照片。
COLLAR出巡有粉絲狂追巴士
COLLAR登上「The Bright Side號」觀光巴士遊走市區，大會安排部份傳媒與COLLAR同車，而另一部分傳媒則乘搭另一輛巴士，至於粉絲們只能以不同方法去追住COLLAR。當她們乘搭的「The Bright Side號」開出時，大批粉絲湧出馬路，一度混亂。其後有部份人立即乘搭的士到西九文化區，另有兩名男粉絲一直緊隨巴士，由尖沙咀追到油麻地。途經旺角時，巴士因等候紅綠燈原故，有不少途人駐足為COLLAR打氣，並不時大叫「gala gala」，亦即她們為寶礦力唱的主題曲的其中一句洗腦歌詞。
新歌由RubberBand操刀
今次新曲《The Bright Side》音樂班底由RubberBand首度為女團編曲及監製，由Tim Lui填詞，愛爾蘭創作歌手Andreah作曲。COLLAR表示︰「好開心可以同RubberBand合作，其實係偷師，因為平時睇佢哋嘅演出都會好鼓舞，所以我哋都好想學到，可以傳遞一份信念俾觀眾，而且喺錄音過程中，RubberBand俾咗好多指引我哋，希望令大家表現出最真實嘅自己。」
新歌MV將於1月16日上架，MV製作有別於一般拍攝手法，特別融合了各種電腦技術製成，並採用3D Animation配合真實拍攝，加上AI運算法去鋪排而成。