COLLAR一周年｜特別形式發布新歌《The Bright Side》 Gao：只此一次

OLLAR今日在尖沙咀乘搭「The Bright Side號」途經旺角到西九文化區，並發布新歌《The Bright Side》。她們以現代舞及小劇場形式演繹新歌，整個演出長達15分鐘。演出完畢後，Gao率先代表COLLAR多謝在場的粉絲，並謂今次的表演方式只此一次，「今日係COLLAR成軍一周年，好多謝你哋支持，呢首歌係送俾大家一份禮物，而呢個表演只會係此時此刻演出一次。」

芯駖盼團隊轉化成力量 Winka與Ivy So分享今次新歌的製作團隊，表示很開心可以與RubberBand合作。芯駖稱希望COLLAR可以化身成為一股力量，在大家面對黑暗時，她們會與大家勇敢前行，並引用當中一句歌詞「對抗急風都這麼久，抱歉我不走。」

Marf稱今次演出有不同元素，是集合了現代舞、形體動作及戲劇的創作，Day稱今次她們可以透過這些形體動作表達內心，導演在排戲時也有跟她們溝通，而每一個動作都是代表著她們的內心世界。Candy及So Ching亦不忘宣傳一周年的巴士活動及MV。

感謝粉絲Tommy及Hugo COLLAR眾成員表示今日很開心可以坐巴士跟粉絲見面，而她們亦有留意到追住「The Bright Side號」的兩名男粉絲Tommy和Hugo，並大讚二人非常厲害。Gao指要透過傳媒向他們致謝︰「多謝你哋，Tommy同Hugo！祝你哋快啲入到跑步嘅港隊！」問到COLLAR如何慶祝一周年時，她們異口同聲表示要食Pizza，並希望新一年愈做愈好。 So Ching：多謝大家支持 提到Day早前在叱咤頒獎禮身體不適，她稱因為整天練習，所以身體有些「頂不住」，並指要做多些gym鍛鍊體能。適逢Candy的粉絲為她在旺角租下大型廣告板，她笑言很開心乘坐巴士時見到，可以與隊友跟廣告板合照。問到復工不久的So Ching有否百感交雜，她表示COLLAR與大家對於今日都有特別感受，很高興在沒下雨的情況下與大家見面，並且完成演出，很多謝大家支持。有記者稱So Ching已成為團中的靈魂人物，少了她已經不能，Marf即謂︰「8減1等於0」，而So Ching亦笑言不能沒有Marf。

So Ching正適應生活節奏 So Ching復工的同時，亦照顧男友阿Mo，問她如何分配時間，以及是否已適應這樣的生活，她說︰「都係適應緊，工作、照顧同休息都要調教，睇下點樣做得再好些。」她又指阿Mo已聽過COLLAR的新作，但與以往一樣，沒有特別點評她們的表現。 今次新歌《The Bright Side》是與RubberBand合作，而3月更會一齊同台演出，COLLAR各成員均表示，沒想過以前看音樂會，現在變成表演嘉賓，而且更是戶外演出，所以既興奮又期待，而Marf稱現正等待安排，盼屆時可以擦出更多火花。