COLLAR一周年｜15歲男粉絲為追COLLAR 尖沙咀跑到西九文化區︰要好似追女仔唔好放棄

當COLLAR乘坐的「The Bright Side號」開出之後，有兩名男粉絲一直緊隨巴士，由尖沙咀開始一直跑，跑到佐敦位置一度消失在人群中，未幾他們再在油麻地出現繼續跑，一直追住COLLAR。其後二人最後成功趕到西九文化區，他們的毅力令人動容，隨即成為傳媒追訪對象。

「值得嘅！抵晒啦！」

現年15歲的Tommy及Hugo是同學，相約今日一齊支持COLLAR。他們趕到現場回過氣後表示真的很累，本來也沒有想過今日追巴士。Tommy稱他們也未試過跑這麼遠，見到巴士行得比較慢，所以便一直追。問到是甚麼驅使他們這樣跑，Hugo稱要像COLLAR一樣不要放棄，並透露昨天才參加陸運會，跑了3,000米，今日再跑，雙腿已經沒有知覺，他們又笑言︰「好似追女仔咁，唔可以一時三刻」。

按照今次巴士路線，估計他們跑了7公里，他們坦言非常累︰「值得嘅！抵晒啦！開頭都冇諗過！(你哋有冇話特別鍾意邊個？)我哋鍾意COLLAR！無分㗎！同等㗎！」Hugo表示自從她們參加《全民造星IV》，一直支持到現在，見到她們的毅力和意志，所以很喜歡她們。