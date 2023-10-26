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娛樂
2023-10-26 18:28:32

COLLAR一腳踢搞限定餐廳 與粉絲零距離接觸

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COLLAR 一腳踢搞限定餐廳 與粉絲零距離接觸

COLLAR分工搞一日限定餐廳會粉絲。

本地女團COLLAR的YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，今日(26)上載最新一集今集COLLAR全員合作經營餐廳，並親自招待數十位粉絲，由廚房、水吧、收銀、樓面甚至洗碗，均由COLLAR一腳踢，難得放下偶像身段，零距離接觸粉絲，COLLAR大叫有意義。

過往COLLAR在「COLLAR COLLECTS」中，不時放下偶像身段玩遊戲，繼上集落區玩CITY HUNT後，今次行動再升級，大玩一日限定COLLAR餐廳，招待粉絲，Gao笑言:「今次向大家展示 我哋嘅一日限定COLLAR餐廳，今日開舖咋Marf表示以開餐廳形式跟粉絲聚會感覺特別:「本身預期嘅Fans Meeting可能喺party room傾吓偈、唱歌、玩遊戲、簽名，所以今次Fans Meeting 好有意義，但唯一可惜係，今日我哋可能好忙，冇時間同每位粉絲傾偈。」首次跟粉絲近距離接觸 COLLAR眾女心情既開心又緊張，Winka:「好開心，之前講過綜藝最想玩嘅係開餐廳，估唔到竟然夢想成真。」

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Day、Ivy負責洗碗。

Day、Ivy負責洗碗。

COLLAR一日限定餐廳裡，各成員以抽籤方式分配擔任不同崗位，Gao與芯齡擔任大廚、Day負責樓面及洗碗、Ivy負責洗碗、CandyMarf主理樓面及水吧，Winka則負責樓面，就觀察而言，各人 表現稱職，Candy表示:「我好稱職，由練習開始，未停過手不斷沖嘢飲。」Gao聞言即表示:「試過，冇肚痛，冇事，大家飲都應該冇事。」而Marf透露晚巿會接手負責水吧，她謂:「有啲緊張， 我學咗沖咖啡，不過晚巿冇乜人會飲咖啡。」至於身為大廚的芯齡，自言喜歡下廚，但平時下廚會少油少鹽，不過今次下廚，為味道所需，油鹽都會較平時重手。

此外，問到COLLAR入行前，可曾嘗試當食肆暑期工?當中只有GaoCandy未做過暑期工，Candy解釋求學期間，擔任過補習老師，之後參加《全民造星IV》便入行，所以沒有太多暑期工經驗 Gao就表示:「我見過暑期工，冇畀人請，見過好多份都唔請我，可能我條命唔適合做餐廳。」 至於其餘幾位成員，都做過食肆暑期工，當中芯齡與Day更分享當年蝦碌趣事，Day表示:「我之前返過韓燒，幫客人燒肉，可能有時會燒到燶晒，個客會問『係咪咁架?』我好淡定咁答『係咁架 !』只要臨危不亂就唔驚。」

Gao與芯齡擔任大廚。 Marf負責樓面。 Candy主理水吧。 COLLAR放下偶像身段，與粉絲零距離接觸。
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