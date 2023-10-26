COLLAR一腳踢搞限定餐廳 與粉絲零距離接觸

本地女團COLLAR的YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，今日(26日)上載最新一集。今集COLLAR全員合作經營餐廳，並親自招待數十位粉絲，由廚房、水吧、收銀、樓面甚至洗碗，均由COLLAR一腳踢，難得放下偶像身段，零距離接觸粉絲，COLLAR大叫有意義。

過往COLLAR在「COLLAR COLLECTS」中，不時放下偶像身段玩遊戲，繼上集落區玩CITY HUNT後，今次行動再升級，大玩一日限定COLLAR餐廳，招待粉絲，Gao笑言:「今次向大家展示 我哋嘅一日限定COLLAR餐廳，今日開舖咋！」Marf表示以開餐廳形式跟粉絲聚會感覺特別:「本身預期嘅Fans Meeting可能喺party room傾吓偈、唱歌、玩遊戲、簽名，所以今次Fans Meeting 好有意義，但唯一可惜係，今日我哋可能好忙，冇時間同每位粉絲傾偈。」首次跟粉絲近距離接觸 ，COLLAR眾女心情既開心又緊張，Winka指:「好開心，之前講過綜藝最想玩嘅係開餐廳，估唔到竟然夢想成真。」