COLLAR三成員出席巴黎時裝周 Day許軼Ivy蘇雅琳歐遊賣甩Candy王家晴

三人均是第一次出席國際時裝騷活動，心情自然興奮，Candy比兩位隊友早一步於晚上7時出發，而Day跟Ivy So則搭乘9時許航班，兩人於機艙自拍，Day出發前更表示：「好開心、好興奮！」COLLAR剛剛去完越南拍MV，有一至兩天空檔於當地享受假期，對於今次三人行到巴黎，Day自言未試過以小組形式歐遊，自己亦是初次踏足法國，所以會預留時間觀光，相信其他隊友都會羨慕。

至於Ivy So則表示：「都冇話羨慕，始終佢哋各自都有嘢忙緊，例如Marf、Sumling忙緊MATCHICAL LIVE。但係Marf有叫我喺杜拜轉機嘅時候，要幫佢買一個杜拜最近好紅嘅開心果醬朱古力。」反而Ivy就比較羨慕早一步出發的Candy，她發現對方原來是乘坐其他航空公司，更說：「佢聲稱飛機餐將會有龍蝦食…有啲羨慕Candy。」Ivy So第一次去歐洲，所以相當期待，一直都覺得當地建築好靚，所以準備結束工作之後，跟兩位隊友齊齊放肆，盡情享受法國美食。Ivy So還透露今次並非快閃行，更早有預謀，表示：「絕對準備咗時間觀光同埋購物！我哋拋低咗要返學Candy，我同Day準備去歐洲搵多個地方玩！」