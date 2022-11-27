COLLAR上台大玩遊戲兼唱歌 Day生病缺席活動

COLLAR今日以代言人身份出席寶礦力水特跑步祭2022，並與Rubberband及per se上台唱歌助興，同場還有吳海昕及林芊妤(Coffee)帶領在場人士一齊做運動，非常熱鬧。不過，原定出席活動的Day(許軼)因生病臨時缺席，最後只有Marf、Gao、Winka及芯駖上台跳唱。

數百COLLAR粉絲支持

今次COLLAR再度合體，雖然So Ching未能參與，但大會的舞台佈景板仍可見到代表她的公仔在當眼位置。RubberBand及per se各自唱出自己的作品炒熱現場氣氛。當COLLAR準備出場時，在場人士舉起所屬成員的名牌，更有fans整了一支印有COLLAR的大旗舞台下方揮動。現場所見，有數百fans參與活動，COLLAR出場時，全場氣氛非常高漲。

COLLAR四女在台上跟大家分享拍攝寶礦力廣告難忘的事及平日飲用心得，接著由與在場fans玩有獎問答，勝出的粉絲可獲成員簽名咕𠱸一個，目測禮盒上有7個簽名，之後，Gao先教在場人士做手勢，然後4女邊跳邊唱品牌主題曲《GOTTA GO！》。至於一早到場的Candy、Ivy So則在台下欣賞4位成員的演出，並隨節奏擺動。