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娛樂
2022-11-27 19:06:05

COLLAR上台大玩遊戲兼唱歌 Day生病缺席活動

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COLLAR四位成員上台跟大家玩遊戲兼表演。

COLLAR四位成員上台跟大家玩遊戲兼表演。

COLLAR今日以代言人身份出席寶礦力水特跑步祭2022，並與Rubberbandper se上台唱歌助興，同場還有吳海昕及林芊妤(Coffee)帶領在場人士一齊做運動，非常熱鬧。不過，原定出席活動的Day(許軼)因生病臨時缺席，最後只有MarfGaoWinka及芯駖上台跳唱。

COLLAR四位成員接力到場。 COLLAR四位成員接力到場。 COLLAR六位成員合體。 COLLAR聯同RubberBand、per se演出。 寶礦力水特董事總經理上田浩司先生(中)到場支持。

數百COLLAR粉絲支持

今次COLLAR再度合體，雖然So Ching未能參與，但大會的舞台佈景板仍可見到代表她的公仔在當眼位置。RubberBandper se各自唱出自己的作品炒熱現場氣氛。當COLLAR準備出場時，在場人士舉起所屬成員的名牌，更有fans整了一支印有COLLAR的大旗舞台下方揮動。現場所見，有數百fans參與活動，COLLAR出場時，全場氣氛非常高漲。

COLLAR四女在台上跟大家分享拍攝寶礦力廣告難忘的事及平日飲用心得，接著由與在場fans玩有獎問答，勝出的粉絲可獲成員簽名咕𠱸一個，目測禮盒上有7個簽名，之後Gao先教在場人士做手勢，然後4女邊跳邊唱品牌主題曲《GOTTA GO！》。至於一早到場的CandyIvy So則在台下欣賞4位成員的演出，並隨節奏擺動。

COLLAR上台，全場氣氛高漲。 COLLAR上台，全場氣氛高漲。 COLLAR上台，全場氣氛高漲。 COLLAR送出有她們簽名的咕𠱸。 代表So Ching及Marf的公仔。 COLLAR上台，全場氣氛高漲。

Marf特意跟fans見面

COLLAR未有接受訪問便離開，而在臨離場時，Marf在經理人Wing陪伴下走到舞台下方的圍欄位置跟fans揮手及打招呼。當COLLAR六位成員離開場，在場守候多時的fans一湧而上，大會出動多位工作人員及保安護送她們離開。由於今次是COLLAR首次再度露面，因此不少粉絲出盡不同百寶為吸偶像注意。Wing之後在IG留言向多位不離不棄的fans致謝︰「欣賞支旗，感動，多謝大家！」

Candy未有上台，與Ivy So在台下欣賞隊友演出。 Candy未有上台，與Ivy So在台下欣賞隊友演出。 咕𠱸盒上有生病缺席Day的簽名，獨欠So Ching。 Gao與芯駖。 Winka 芯駖 芯駖 COLLAR4位合體跳唱。 COLLAR4位合體跳唱。 Winka與Marf Gao與芯駖 COLLAR4位合體跳唱。 Gao Marf
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