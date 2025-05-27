COLLAR以為去度假｜陷鬧交邊緣 首次一齊沖涼 Ivy So曬三點式泳照好怕醜 (有片)

COLLAR全新團綜《COLLAR以為去度假》將於6月2日開播，今日七位成員今日齊齊現身旺角出席記者會，她們分享拍攝點滴，並分組大玩射箭遊戲，許軼Day和蘇雅琳IvySo負責射箭，而其他隊友則做箭靶，為了達標，眾人非常有默契地改規則，發揮另類團結精神。最後，COLLAR還特別準備了寫滿心意的飛機，送給現場的幸運粉絲，並集體派心冧爆粉絲。

Winka零懷疑

COLLAR表面上是往新加坡度假，實質是接受嚴格的紀律式特訓，她們受訪時表示，出發前已感可疑，Day直言：「我見佢哋畀唔到schedule已經覺得好古怪，即刻搵晒啲救命法寶出嚟。」惟獨Winka和芯駖以為真是度假，Winka更是完全零懷疑：「所以我喺預告喊得咁慘，我真係冇諗過，真心覺得公司以為我哋呢幾年都攰啦，可能有少少任務，但都可按摩食好嘢！」拍攝過程不但被沒收電話，人人都有爆喊時刻，更差點一言不合吵架，她們解釋：「我哋有個遊戲意見不合，係關於信任，我哋互相猜度，但其實係被節目組計算咗！」