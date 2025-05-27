COLLAR以為去度假｜頻鬧交邊緣 首次一齊沖涼 Ivy So曬三點式泳照好怕醜 (有片)

COLLAR全新團綜《COLLAR以為去度假》將於6月2日開播，今日七位成員今日齊齊現身旺角出席記者會，她們分享拍攝點滴，並分組大玩射箭遊戲，許軼Day和蘇雅琳IvySo負責射箭，而其他隊友則做箭靶，為了達標，眾人非常有默契地改規則，發揮另類團結精神。最後，COLLAR還特別準備了寫滿心意的飛機，送給現場的幸運粉絲，並集體派心冧爆粉絲。

COLLAR表面上是往新加坡度假，實質是接受地獄式特訓，她們受訪時表示，出發前已感可疑，Day直言：「我見佢哋畀唔到schedule已經覺得好古怪，即刻搵晒啲救命法寶出嚟。」惟獨Winka和芯駖以為真是度假，Winka更是零懷疑：「我真係冇諗過，真心覺得公司以為我哋呢幾年都攰啦，會按摩食好嘢！」拍攝過程不但被沒收電話，人人都有爆喊時刻，更差點一言不合吵架，Marf表示：「我哋有個遊戲意見不合，係關於信任，但其實係被節目組計算咗！」不過，她們亦度過最親密的時光，就是齊齊沖涼，Winka大爆沖涼房間格獨特，可互相望到對方的頭，她形容是經歷如親姊妹般的接觸，「其實可以同一格沖涼！」她們自爆各有獨特的「公主癌」，阿Day全程包到實唔曬得，Ivy自認睡公主，瞓到過時被隊友丟棄，原本很怕蚊蟲的Gao就訓練到產生抗蟲性，芯駖就要克服畏高，Candy就破戒食榴槤，「第一次食完接受唔到就冇再食，今次係第二次食。」她們大爆已影了實體相，包括黑圖，或會透過睇團綜答問題方式送給fans。