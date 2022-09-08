COLLAR任愛心大使 以4人組合為東華晚會獻唱

COLLAR成員So Ching(蘇芷晴)的男友李啟言(阿Mo)在MIRROR紅館演唱會受重傷，至今仍留院接受治療。MakerVille旗下皇牌組合MIRROR、COLLAR及ERROR的活動全部暫停，現階段只安排個別成員出席活動，但一律不接受訪問。

Winka因為有份唱古天樂電影《明日戰記》主題曲，所以早前不停四出宣傳，成為COLLAR首位成員出席公開活動。日前她又與Marf、Day及Sumling為東華三院的「愛心滿東華慈善晚會」獻唱《Never-never Land》及抒情版的《Call My Name》。東華今年邀請許廷鏗擔任「愛心之星」，而COLLAR則擔任「愛心大使」之一，4人代表COLLAR拍片呼籲大家踴躍捐輸。其餘「愛心大使」為泳兒(Vincy)、馮允謙(Jay)、「折骨Ben」趙祥誠，而因為疫情關係，眾人演出的部份全是預錄片段。