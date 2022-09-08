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娛樂
2022-09-08 17:25:14

COLLAR任愛心大使 以4人組合為東華晚會獻唱

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COLLAR任東華愛心大使。

COLLAR任東華愛心大使。

COLLAR成員So Ching(蘇芷晴)的男友李啟言(Mo)MIRROR紅館演唱會受重傷，至今仍留院接受治療。MakerVille旗下皇牌組合MIRRORCOLLARERROR的活動全部暫停，現階段只安排個別成員出席活動，但一律不接受訪問。

Winka因為有份唱古天樂電影《明日戰記》主題曲，所以早前不停四出宣傳，成為COLLAR首位成員出席公開活動。日前她又與MarfDaySumling為東華三院的「愛心滿東華慈善晚會獻唱Never-never Land》及抒情版的《Call My Name》。東華今年邀請許廷鏗擔任「愛心之星」，而COLLAR則擔任「愛心大使」之一，4人代表COLLAR拍片呼籲大家踴躍捐輸。其餘「愛心大使」為泳兒(Vincy)、馮允謙(Jay)、「折骨Ben」趙祥誠，而因為疫情關係，眾人演出的部份全是預錄片段。

COLLAR日前以4人組合亮相。

COLLAR日前以4人組合亮相。

許廷鏗擔心「愛心之星」。 泳兒是「愛心大使」之一。 「折骨Ben」趙祥誠是「愛心大使」之一。 馮允謙是「愛心大使」之一。

東華三院於19年邀請MIRROR擔任「愛心先鋒」，當時MIRROR出道不足一年，而Ian在晚會當日因事缺席，只有11人上台跳唱。今年東華同樣邀請出道不足一年的COLLAR擔任「愛心大使」，惟今次只得一半成員出現。有網民猜測MakerVille因應So Ching的情況，將COLLAR以不同小組形式出現。

MIRROR曾任東華三院「愛心先鋒」。

MIRROR曾任東華三院「愛心先鋒」。

至於So Ching於昨晚在IG限時動態轉貼了阿Mo的帖文，該則帖文是二人去年到迪士尼遊玩的照片，當時阿Mo寫道︰「Support you no matter what.(By my finger, to your chin)」如今變成So Ching為男友打氣的句子。

So Ching的IG限時動態。

So Ching的IG限時動態。

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