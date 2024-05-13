COLLAR任歐國盃大使想出埠睇賽事 Marf靠打《FIFA》學足球技術

COLLAR今日(13日)以大使身份出席《歐洲國家盃2024》記者會，吸引大批fans到場支持。被問到COLLAR在宣傳片內做出多個足球動作，是否本身大家都略懂足球，Gao(沈貞巧)及Winka(陳泳伽)表示有排舞師為她們編製了不少動作，大家亦有看一些足球片段參考。問到她們會否考慮拍攝足球題材的劇集，Ivy So(蘇雅琳)突然表示想起《少林足球》，更即場跟阿Gao演繹「少林功夫勁……」非常搞笑。

COLLAR接受訪問時表示，今次可以擔任到大使非常開心，更希望公司可安排她們到歐洲觀看賽事。她們稱全隊人都是「好動派」，而且覺得每項運動都可以一齊玩、一齊睇，過程很熱血，所以若有任何運動相關的代言，也可以找她們。問到COLLAR之中誰是真正球迷，她們笑言每到一些大賽事都會跟朋友一齊睇，所以對足球都略懂皮毛。Candy(王家晴)自言以前只跟哥哥踢過足球，之後甚少接觸。Marf笑稱近日有玩遊戲《FIFA》，所以增加了一點足球知識。

開心跟 Griff合作

提到昨日(12日)的《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》，COLLAR自言非常享受整個活動，然而對於她們的演出環節，只能用合格來形容，卻非常開心可以跟英國創作歌手Griff合作，更在後台教對方講廣東話。Ivy So表示好開心可以跟Who-ya合照，當她提起對方時，仍難掩興奮心情。

Marf讚歸綽嶢 實至名歸

提到Marf未能獲得新人獎，她表示沒有感到可惜，因為Nancy歸綽嶢是實至名歸，而且自己可以上台演出5次已感到好滿足。Winka對於自己的演出環節也感到滿意，很開心可以跟Jer柳應廷合唱。