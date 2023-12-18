COLLAR元旦現身馬場表演 預告跳唱多首快歌兼要搵白馬王子

日前COLLAR為香港賽馬會拍攝宣傳短片，眾隊員一見可愛馬仔毛公仔即蜂擁而上，童心未泯齊齊與公仔傾心事，平日大行型格路線的邱彥筒(Marf)亦瞬間少女心爆發，情不自禁緊抱自拍一番，而另一隊員蘇雅琳(Ivy)更對馬仔一見鍾情，鏡頭前後不斷獻吻，引起全場爆笑！各人更即場分享「獨門」行運貼士，除了1月1 日入馬場觀賞COLLAR表演、全日笑到如馬口般大及入場束馬尾等，古靈精怪的許軼(Day) 則揚言雖然老土不過以紅色裝扮「紅噹噹」般入場最有用，主意大爆發，場面搞笑！芯駖更提提大家入場前聽COLLAR快歌《Gotta Go!》，自然可以財源滾滾來，Go Go Go！