COLLAR元旦現身馬場表演 預告跳唱多首快歌兼要搵白馬王子

COLLAR將於2024年1月1日到沙田馬場出席元旦賽馬日，當日她們會擔任開幕表演嘉賓，同場更有本地樂隊Nowhere Boys作搖滾音樂表演，向觀眾360度發放好運氣場。
日前COLLAR為香港賽馬會拍攝宣傳短片，眾隊員一見可愛馬仔毛公仔即蜂擁而上，童心未泯齊齊與公仔傾心事，平日大行型格路線的邱彥筒(Marf)亦瞬間少女心爆發，情不自禁緊抱自拍一番，而另一隊員蘇雅琳(Ivy)更對馬仔一見鍾情，鏡頭前後不斷獻吻，引起全場爆笑！各人更即場分享「獨門」行運貼士，除了1月1 日入馬場觀賞COLLAR表演、全日笑到如馬口般大及入場束馬尾等，古靈精怪的許軼(Day) 則揚言雖然老土不過以紅色裝扮「紅噹噹」般入場最有用，主意大爆發，場面搞笑！芯駖更提提大家入場前聽COLLAR快歌《Gotta Go!》，自然可以財源滾滾來，Go Go Go！
被問及新一年有甚麼目標及期望，眾人齊聲搶答：「全團減肥計劃升級！臨近聖誕一定會開大食會慶祝，所以新一年要進行地獄式減肥，希望可以多跳快歌順便修身！」COLLAR更表示希望元旦當日於馬場尋找白馬王子，新一年新開始，更幻想與白馬王子一起浪漫騎馬。提及2024年首個大型表演於沙田馬場舉行，擔任開幕表演嘉賓的7人同聲表示緊張又興奮，更特別挑選多首跳唱快歌作一連串勁歌熱舞表演，希望於為現場觀眾及粉絲帶來開心正能量，全年行好運。