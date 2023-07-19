COLLAR全黑性感現身 Winka唔清楚Nathan私人事 Marf大讚Lyman有魅力(多圖)

COLLAR今日(19日)與MIRROR到鰂魚涌出席CSL獨家發售新手機Nothing Phone (2)發布活動，兩隊組合應大會要求，拿起手機隨音樂跳舞。COLLAR以全黑性感打扮示人，非常養眼，她們表示因為夏日來臨，所以要穿得涼快些，同時又透露各人都是手機控，又大讚新產品的鏡頭拍攝效果不錯。Day則被指用電話比較笨拙，常常打錯電話，非常搞笑。

日本團綜下周播出 提到早前到日本拍攝外景，COLLAR異口同聲表示很掛念當地的便利店，因為有很多東西可以買，Ivy So與Winka稱她們購入了不少當地出產的清腸道、乳酸、維他命C等健康產品，芯駖稱因為自己額外多留數天，在便利店更購入了一個背囊去爬山。問到有否浸溫泉，她們表示沒有，只能在浴室自製「溫泉」，又自爆眾人要排隊沖涼，但整體拍攝都好開心，而且不夠喉，希望公司日後可以再安排，讓她們可以好好傾偈。至於節目何時出街，COLLAR表示下星期三就會播出。

Marf大讚Lyman有魅力 問到《全民造星V》的賽果，Marf表示一直都看好Lyman，初次見到他的演出時，令她覺得好吸引，大讚對方有魅力，非常期待他在樂壇上會帶來甚麼新火花。問到會否想跟Lyman合作，Marf表示若成事，自己會起雞皮，「我會驚，佢嘅能量係舞台級，唔係一個star咁簡單，都想同佢合作。」