COLLAR八缺一出席寶礦力活動 網民憂So Ching退團

COLLAR一出道便成寶礦力水特代言人，她們為品牌拍攝MV時，So Ching因病缺席團體拍攝，最後她只能單獨拍攝並加到片中。至於下月在西九文化區舉行的「寶礦力水特跑步祭」，因為So Ching要照顧男友李啟文(阿Mo)的關係，只好缺席活動，而COLLAR其餘七位成員將會集體亮相。

7位成員分上下午活動

自MIRROR紅館演唱會發生意外之後，ERROR及COLLAR亦受到影響，每位成員只能各自出席活動，及不能接受訪問。早前寶礦力宣傳是次活動時，先發布有蘇雅琳(Ivy)、王家晴(Candy)及另一產品的代言人吳海昕的海報，三女獲封為「星級女神」，並將於當日上午到會場為參賽者打氣。至於COLLAR其餘成員︰許軼(Day)、沈貞巧(Gao)、邱彥筒（Marf）、李芯駖、陳泳伽（Winka）則和RubberBand、per se獲封為「音樂人」，於當日下午2點至3點亮相。

有網民見到大會的安排持不同意見，有人表示開心可以見到COLLAR，亦有人指大會把COLLAR分拆出席，可以化解欠So Ching的問題，但亦有人認為品牌不邀So Ching出席活動，是因為對方在網上放負不配合品牌形象，同時更多人猜測So Ching是否正式退團。