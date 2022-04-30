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娛樂
2022-04-30 01:46:03

COLLAR再惹抄歌疑雲 新歌《Gotta Go!》MV速破10萬點擊

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COLLAR為飲品唱出的廣告歌《Gotta Go!》昨天派台。

COLLAR為飲品唱出的廣告歌《Gotta Go!》昨天派台。

《全民造星IV》八人女團COLLAR為飲品擔任代言人，還唱出廣告歌《Gotta Go!》，亦是COLLAR今年出道的第三首單曲，新歌星期六派台，MV同時在晚上公開，在YouTube上載四小時已破10萬次收看。

So Ching病倒

拍攝當日眾人濕身上陣，天氣非常寒冷，原來So Ching因為身體不適而缺席，兩天拍攝只得其中一日的演出鏡頭。不過COLLAR成員post出當日合照，未見So Ching，令部分Fans認為並不尊重，引起爭議。

COLLAR新作《Gotta Go!》節奏輕快，而且充滿青春氣息，不過有網民就覺得旋律似層相識，懷疑是抄襲日本二人組合YOASOBI的作品，在連登引發討論。有人認為《Gotta Go!》明顯是模仿YOASOBI的曲風，尤其跟代表作《向夜晚奔去》最為相似，另外也有人覺得疑似抄襲King Cream Soda唱出的《妖怪手錶》開場曲。

《Gotta Go!》MV在星期六晚公開，四小時已破10萬次收看。

《Gotta Go!》MV在星期六晚公開，四小時已破10萬次收看。

《Gotta Go!》疑抄襲日本組合YOASOBI的作品，跟《向夜晚奔去》最為相似。

《Gotta Go!》疑抄襲日本組合YOASOBI的作品，跟《向夜晚奔去》最為相似。

工作人員特意留言為So Ching打氣。 拍攝當日獨欠So Ching。

C.Y. Kong反擊


《Gotta Go!》由C.Y. Kong包辦作曲、編曲及監製，對於受到質疑，他本人於IG限時動態反擊抄歌指控，連PO三首港日台歌曲，最後一首是他為楊千嬅創作的2000年舊歌《深息》，似乎想帶出各地歌曲都會出現旋律相似的情況。

不過，COLLAR成軍未夠半年已是非多多，甫出道隨即惹來抄襲韓團爭議，就連第二首單曲《Never-never Land》也被發現跟TVB劇集《阿旺新傳》主題曲《十萬個為甚麼》有八成似，認真唔好彩。

YOASOBI憑《向夜晚奔去》一炮而紅，MV在YouTube有2.5億點擊率。

YOASOBI憑《向夜晚奔去》一炮而紅，MV在YouTube有2.5億點擊率。

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