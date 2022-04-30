COLLAR再惹抄歌疑雲 新歌《Gotta Go!》MV速破10萬點擊

《全民造星IV》八人女團COLLAR為飲品擔任代言人，還唱出廣告歌《Gotta Go!》，亦是COLLAR今年出道的第三首單曲，新歌星期六派台，MV同時在晚上公開，在YouTube上載四小時已破10萬次收看。

So Ching病倒

拍攝當日眾人濕身上陣，天氣非常寒冷，原來So Ching因為身體不適而缺席，兩天拍攝只得其中一日的演出鏡頭。不過COLLAR成員post出當日合照，未見So Ching，令部分Fans認為並不尊重，引起爭議。

COLLAR新作《Gotta Go!》節奏輕快，而且充滿青春氣息，不過有網民就覺得旋律似層相識，懷疑是抄襲日本二人組合YOASOBI的作品，在連登引發討論。有人認為《Gotta Go!》明顯是模仿YOASOBI的曲風，尤其跟代表作《向夜晚奔去》最為相似，另外也有人覺得疑似抄襲King Cream Soda唱出的《妖怪手錶》開場曲。