COLLAR出席《CHILL CLUB》記招不受訪 經理人揭全員病倒至今仍嘔吐

COLLAR今日將出席記招為12月20日舉行的《CHILL เก่ง Music Festival》做宣傳，但大會事先講明COLLAR不會做訪問。其後COLLAR經理人戴穎(Wing)在IG長文交代COLLAR的情況，指她們全團都病倒。她說︰「上星期COLLAR全團都幾乎病了，而且情況嚴重得很，有人進出幾次醫院，有人到今日還在嘔，但是大家每天都努力地排練。」

她亦解釋Marf邱彥筒缺席謝票的原因。