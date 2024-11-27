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娛樂
2024-11-27 13:00:00

COLLAR出席《CHILL CLUB》記招不受訪 經理人揭全員病倒至今仍嘔吐

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COLLAR全員病倒。

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COLLAR今日將出席記招為1220日舉行的《CHILL เก่ง Music Festival》做宣傳，但大會事先講明COLLAR不會做訪問。其後COLLAR經理人戴穎(Wing)IG長文交代COLLAR的情況，指她們全團都病倒。她說︰「上星期COLLAR全團都幾乎病了，而且情況嚴重得很，有人進出幾次醫院，有人到今日還在嘔，但是大家每天都努力地排練。」

她亦解釋Marf邱彥筒缺席謝票的原因。

COLLAR全員病倒，有人更進出醫院數次。

近日有不少人指責Marf不出席其主演電影《寄了一整個春天》的謝票活動，Wing說︰「Marf的確肩負太多工作，如果有留意她兩星期出了三首合唱歌，當中有電影宣傳，有演唱會排練。這部分我有很大責任，安排得不恰當，缺席謝票也不是一個隨意的決定。她本人撐過了幾場謝票後發現病情嚴重了，有一晚臨時缺席謝票是因為發現頸脊也受傷了，辜負了整條非常用心的宣傳團隊，對不起大家！」

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她續說︰「電影上映才幾天排片少之又少，宣傳團隊真的很努力，前期、拍攝間、到後期宣傳大家都非常投入，偷偷看到導演有一場哭了。我暗中心痛但知道大家還是要堅強面對，請大家大大力支持《寄了一整個春天》！這是Marf的第一套電影之前電影節、首映和訪問，所有造型和某些宣傳內容都是來自她的創意，她對這部電影的愛，這樣的緣份和關係。如果換來只是談論她「大牌」缺席，我自己覺得不太公平，所以還是忍不住想描述多點。最後大家不用擔心，COLLAR都在慢慢康復中，我只希望她們身體健康！」

Marf在《寄了一整個春天》表現獲不少好評。

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