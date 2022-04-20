COLLAR勁敵譚仔女聲合唱團 想用米線換歌藝舞步

為慶祝譚仔雲南米線推出「烤豬柳芝士泡菜撈米線」，同步加推「隨意撈」，及兩款全新特飲荔枝青檸寒天特飲和政瑰草莓Tonic，譚仔女聲合唱團(譚仔女團)特別與鬼才hip-hop組合MC $oHo & KidNey合作，扭出新歌《夢想成真2022》，上載5日獲近28萬點擊。早前兩個單位一起試食新口味米線，談到譚仔女團很受歡迎，更被形容為女團COLLAR的勁敵，副團長彩燕姐表示：「十分欣賞COLLAR。」團長玲玲姐又稱，「希望COLLAR可以教我們唱歌跳舞，我請COLLAR任食譚仔作為回報。」有網民認為譚仔女團在《夢想成真 2022》唱得太少，彩燕姐指，「自己有看每一個留言，知道有這方面意見，都希望將來有機會可以唱整首歌。」
MC $oHo KidNey帶定袋去Chill Club掃獎
對於首次與譚仔女聲合作，MC $oHo和KidNey讚不絕口，形容玲玲姐比較害羞，彩燕姐則較雀躍。MC $oHo指，最初擔心幾位女團成員拍了10多個小時MV會倦，但大家都好落力又唱又跳。至於限聚令逐步放寬，會有甚麼新計劃，MC KidNey表示：「要去Chill Club拿獎。」MC $oHo則提醒：「要準備一些袋，因為擔心沒有袋，一下子拿不到太多獎。」