COLLAR勁敵譚仔女聲合唱團 想用米線換歌藝舞步

為慶祝譚仔雲南米線推出「烤豬柳芝士泡菜撈米線」，同步加推「隨意撈」，及兩款全新特飲荔枝青檸寒天特飲和政瑰草莓Tonic，譚仔女聲合唱團(譚仔女團)特別與鬼才hip-hop組合MC $oHo & KidNey合作，扭出新歌《夢想成真2022》，上載5日獲近28萬點擊。早前兩個單位一起試食新口味米線，談到譚仔女團很受歡迎，更被形容為女團COLLAR的勁敵，副團長彩燕姐表示：「十分欣賞COLLAR。」團長玲玲姐又稱，「希望COLLAR可以教我們唱歌跳舞，我請COLLAR任食譚仔作為回報。」有網民認為譚仔女團在《夢想成真 2022》唱得太少，彩燕姐指，「自己有看每一個留言，知道有這方面意見，都希望將來有機會可以唱整首歌。」