COLLAR單飛歌曲今日上架Marf Winka一剛一柔響頭炮

本地女團COLLAR成員Marf 邱彥筒與Winka 陳泳伽，今日(10日)各自推出首支個人派台單曲《*~Silencio…Shh》及《一手造成》。二人日前為「單飛」新歌拍攝MV，Marf為了跳唱快歌《*~Silencio…Shh》突破衣着界限，以多個性感造型示人，騷腿露腰，盡顯「狂野」一面；Winka則以鄰家女孩造型演繹愛情歌曲《一手造成》，二人同屬雙子座，而且又同日出歌，難怪她們自稱為Gemini Twins，實行雙子座兩面一剛一柔，為COLLAR「單飛」響頭炮。 Marf 親自構思 Marf在《*~Silencio…Shh》的MV中又跳又唱，換上六款不同造型， Marf表示：「今次造型上好大突破，因為會露肉，係一個好嘅嘗試，事前我專登曬黑膚色，覺得黑啲撞落呢啲衫度會好睇啲；同埋我好少着低腰褲露肚，仲要着好高高踭鞋、短裙同貼身衫，所有嘢對我嚟講都好新奇。」

邀戰友伴舞 提到推出首支個人單曲，Marf直言心情緊張，感激公司及經理人給予她很大自由度，讓她參與新歌構思，她說：「首歌嘅主題係講煩擾都巿人嘅訊息，點解我會有咁構思，源自有次『碌』電話，見到我有好多email未讀，問一問身邊人，原來好多人都係咁，於是我覺得呢個課題幾有趣；而為了方便大家明白我諗咩，事前我仲砌定一個PowerPoint，而家喺MV度逐一呈現我之前腦海諗嘅嘢，感覺好有趣。」對Marf來說，《*~Silencio…Shh》另一有意義的地方，是她邀請了一班好友為她伴舞，而這班好友，正是《全民造星IV》決賽時為她伴舞的戰友。