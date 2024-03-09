COLLAR地獄式排練增感情 預告開騷爆喊 

COLLAR成軍兩周年，將於本月22至24日，在九龍灣國際展貿中心舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024》，演唱會進入倒數階段，7位成員除了連月來積極排練，昨日亦推出年本度首支團歌兼演唱會主題曲《Back In The Game》，新歌顧名思義是指「返去舞台懷抱」，而作為演唱會主題曲，無論節奏及舞步都極具「炸場」感覺，震撼眼球。

新歌憶起初心

日前，COLLAR到大埔拍攝新歌MV，重返出道首支團歌《Call My Name!》MV拍攝舊地，7人異口同聲表示勾起出道時不少回憶，Sumling透露：「勾起咗好多回憶，出道雖然係冇耐嘅事，但好似做咗好多嘢咁。」Marf最大感受是各成員狀態、樣子都不同了，她說：「睇番《Call My Name!》嘅片，我哋個樣唔同咗好多，瘦咗、firm咗，好有趣。」Day就指拍攝場地令她感覺格外親切。