COLLAR女團由8缺1變得淨返3個表演 網民: 不如直接解散算

早前Ivy So、Candy現身寶礦力水特跑步祭

Ivy So被讚可單飛

So Ching停工後，COLLOR其餘7名成員鮮有合體，多數都係分開工作，Winka為《明日戰記》獻唱主題曲及出席宣傳活動，Ivy So則被安排參演ViuTV劇集《和解在後》等等，就連以寳礦力代言人身份出席同一個活動，都只見Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Sumling（李芯駖）及Winka（陳泳伽）表演，原定有份演出嘅Day（許軼）則因病缺席；為大會主持鳴槍儀式嘅Candy和Ivy So就喺台下充當啦啦隊。最近一次COLLAR為喇沙書院擔任嘉賓時，就只有Day、Ivy So及Winka出席。而日前就有網民喺討論區發文大批COLLAR成員，不過唯獨Ivy So被激讚，仲讚揚佢其實有條件單飛。

Ivy So自出道起就被指係COLLAR顏值擔當，靚樣仙氣感覺加上搞笑性格形成反差萌，掀起唔少討論，係女團焦點之一，亦係吸金力最強嘅成員，以團隊或個人身份已接逾17個廣告代言及活動，網民對佢更加充滿正評。而Ivy So更加於ViuTV原創劇《和解在後》擔正，並與ToNick主音趙善恆、何洛瑤﹑李麗珍﹑尹光﹑岑珈其及谷德昭等人合演，故事圍繞一間提供專業調解服務嘅調和中⼼，要探尋衝突背後嘅因，至可以化解矛盾嘅果。日前ViuTV釋出預告，唔少網民都表示期待Ivy So演出：「早在《全民造星》已留意Ivy，當時她透露過自己不善唱歌跳舞，不過憑着陽光仙氣的形象，讓她贏盡掌聲」、「Ivy劇中外形好掂，好靚，眼前一亮」、「ivy so 日本妹咁」、「Ivy好靚」等等。

COLLAR

COLLAR IG

So Ching（蘇芷晴）

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Ivy So（蘇雅琳）

Ivy So IG

Ivy So（蘇雅琳）

Ivy So IG

Ivy So（蘇雅琳）

Ivy So IG

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉