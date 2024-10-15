COLLAR宣布出EP預告芯駖超性感 Day︰佢無著衫

ViuTV今日於沙田舉行記者會，宣布音樂節目《CHILL CLUB》 將首次迎來泰國音樂巨星與香港歌手crossover的 《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》，並於年尾12月20日舉辦大型音樂盛事 《CHILL เก่ง Music Festival》。COLLAR連同多位泰國歌手出席活動，COLLAR希望可以跟他們拍綜藝，Ivy So稱可以考慮帶他們到九龍城食泰國菜，讓人知道是否夠正宗。

Marf早前在馮允謙的個唱擔任嘉賓，但沒有個人獨唱環節，她表示因為由對方創作的《心好細》已公開演唱數次。提到她當日的打扮非常性感，Marf指覺得馮允謙演出的衣服像皇帝，所以跟團隊商議後就選了大露背的衣服。

COLLAR透露她們將推出EP，更預告EP有很多驚喜，並指芯駖將會是性感擔當。她們指芯駖的造型是超級性感，Gao說︰「我哋見到都嚇一跳！」在旁的Day更謂︰「要叫佢著返件衫！日日都唔著衫！」Gao續謂︰「我以為係越南嘢食太熱氣啦！佢搞到我日日流鼻血！」