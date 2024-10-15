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娛樂
2024-10-15 21:07:20

COLLAR宣布出EP預告芯駖超性感 Day︰佢無著衫

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COLLAR宣布出EP。

COLLAR宣布出EP。(吳康琦攝)

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ViuTV今日於沙田舉行記者會，宣布音樂節目《CHILL CLUB 將首次迎來泰國音樂巨星與香港歌手crossover CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》，並於年尾1220日舉辦大型音樂盛事 CHILL เก่ง Music Festival》。COLLAR連同多位泰國歌手出席活動，COLLAR希望可以跟他們拍綜藝，Ivy So稱可以考慮帶他們到九龍城食泰國菜，讓人知道是否夠正宗。

《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》花絮。(吳康琦攝) 《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》花絮。(吳康琦攝) 《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》花絮。(吳康琦攝) 《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》花絮。(吳康琦攝) 《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》花絮。(吳康琦攝) 《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》花絮。(吳康琦攝) 《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》花絮。(吳康琦攝)

Marf早前在馮允謙的個唱擔任嘉賓，但沒有個人獨唱環節，她表示因為由對方創作的《心好細》已公開演唱數次。提到她當日的打扮非常性感，Marf指覺得馮允謙演出的衣服像皇帝，所以跟團隊商議後就選了大露背的衣服。

COLLAR透露她們將推出EP，更預告EP有很多驚喜，並指芯駖將會是性感擔當。她們指芯駖的造型是超級性感，Gao說︰「我哋見到都嚇一跳！」在旁的Day更謂︰「要叫佢著返件衫！日日都唔著衫！」Gao續謂︰「我以為係越南嘢食太熱氣啦！佢搞到我日日流鼻血！」

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MarfCandy先後參與電影拍攝，Marf開心《寄了一整個春天》獲不少提名，自己也好喜歡電影中的主題曲。Candy參演的《邪mall》是驚慄類型，她稱自己與COLLAR不少成員都怕看這類影片，但因為是她的演出，所以都會鼎力支持。

 

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