COLLAR專訪｜從焦慮不安到建立互信 Marf望大家能成為彼此最強後盾

人氣女團COLLAR的出道不足5個月，已先後推出3首團歌，成為廣告客戶的新寵兒。8位出身自《全民造星IV》的成員，從素人搖身變成活在鎂光燈下的焦點，夢想成真的背後，面對輿論壓力與排山倒海的工作，隱藏著連自己也理不清的複雜情緒，在本周一(5月30日)開播的團隊綜藝節目《#我哋係COLLAR 》中，隊長 Gao (沈貞巧)、Marf(邱彥筒)、Day(許軼)、Sumling(李芯駖)、Ivy(蘇雅琳)、Winka(陳泳伽)、So Ching(蘇芷晴)、Candy (王家晴)在三日兩夜的staycation中，朝夕共對互訴少女心事。回想成軍以來經歷高低起跌，從焦慮不安到敞開心扉建立互信，8位成員逐一細訴箇中的成長與改變，Marf希望能結集8人的安全感，成為彼此最強大後盾。

So Ching 與 Candy 欣賞自己有進步 談到COLLAR成軍以來自己的最大改變，So Ching率先剖白，她直言欠缺自信，很介意別人的評論，「唔係話我現在不介意，但有時會識欣賞自己，當知道自己的進程，就毋須透過外界評論尋求安全感，有時知道自己以前有何不好，現已逐步改善，就會自己有滿足感，唔需要因為別人點看我而(滿足)。」欣賞自己，看得合乎中道，是終身學習的一課，Candy自言對鏡頭欠敏感度，經常天然呆，「之前很容易呆，有時冇表情的樣子就像發夢，現在會提醒自己警覺，保持精神，不要經常呆著。」

Ivy 與 Winka 學習面對自身脆弱 向來正能量滿滿的Winka坦言，「發現自己不如想像中強大，咁堅強，過去有啲時間處理這些脆弱地方，知道如何跟自己相處，而不是一味樂觀跟自己說應該要怎樣怎樣。」Ivy自言過往習慣單打獨鬥，現在漸學懂從身邊的人吸取能量和勇氣，「以前讀書一直都是自己死讀難讀的捱過去，出來面對工作，發現家人和身邊的隊友，給我安全感和勇氣，因為我哋面對相同的事，會好有安全感去倚賴佢哋，我可從她們身上得到鼓勵，就可以繼續行下去。」

Marf 與 Gao 曾感不安焦慮 Marf與Gao被視為隊中淡定兼壓台感十足的成員，原來兩人內心充滿焦慮，身為隊長的Gao坦言，「起初是很不安，不捨得以前的自己，也不確定自己是否要咁做，即使一切很倉卒，但你企出來就要告訴大家你很firm，但其實我未調整好心態，只係因為我簽咗約，必須要做，現在已經調整好，而且很明確知道，有意義地繼續做這件事。」Marf自言整個人淡定了，皆因找到令自己恐慌的因由，源自缺乏安全感，「相信大家或許都曾覺得唔夠安全感，很多時會好unsure和唔舒服，現在會好明顯feel到，以前擔心的不融合也沒發生，慢慢地有種習慣性的安全感出來，這仍未係完全成功的變化，仍在尋找能給自己安全感，希望可集合八人的安全感，成為彼此最強大後盾。」