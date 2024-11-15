COLLAR今年3月舉行首個演唱會後，於本月推出首張實體EP《UNIT 1201》，並迎來首個澳門演唱會，隊長沈貞巧(Gao)、許軼(Day)、邱彥筒(Marf)、蘇雅琳(Ivy)及李芯駖(Sumling)、王家晴(Candy)、陳泳伽(Winka)齊齊遠赴越南，以美式公路電影為主題，拍攝4首新歌的MV。早前，她們接受本報訪問，分享拍攝MV趣事及挑戰，從少女追星年代談到20年後COLLAR重聚「風濕痛」演唱會，笑料不絕。成軍不足3年，經歷休團和成員離隊，早前MIRROR成員邱士縉(Stanley)在《MATCHICAL LIVE 2024》上，感觸表示MIRROR令COLLAR的路變得難行了，COLLAR卻有不一樣的看法。

Winka 化身跑步發電機 談到拍攝MV的難忘事，運動健將Candy要挑戰「踩高蹺」，穿著鞋踭如小腿般高的鞋子，扮打磨工人在沒有扶手下走來走去，她形容猶如玩平衡木，「都好重㗎，隻腳喺度負重，又唔想行得太奇怪。(如何保持平衡？)緊握拳頭，挺胸收腹再抬起腳，好似巨人咁！」Winka就要扮演「跑步發電機」，跑足一個多小時，最難是表情管理，「我仲要演戲，佢哋不停叫我眼神要堅定啲。」被指性感擔當的芯駖，要與幾位成員在烈日下暴曬，「因我著單邊吊帶衫，心口戴著巨型鍊咀，曬到有個好深色的印。」 Marf 孖 Day 上演《天若有情》 沒有電單車牌的Marf和Day則化身公路飛馳的電騎少女，揸電單車飛馳的鏡頭當然由替身代勞，但單單是揸車行一兩米，停車除頭盔，只是幾秒鐘旳鏡頭，Marf拍足1小時，直言是地獄級辛苦，「當自己一個彩排仍可，但阿Day要坐我後面，多咗一個人，真係無法難應付。」單單坐車尾的阿Day卻興奮表示，「我唔覺得驚，一秒就在電單上企起身，那刻覺得好似電影《天若有情》！」

Ivy So 自命司機擔當 被爆要替身代勞 當談起考車牌，Ivy So得戚自認司機擔當，「我係COLLAR入面唯一有棍波牌嘅人啦，老爺車全部都係棍波，為咗劇情合理性，就搵做司機……」不料，Day搶白說，「都唔係你揸！揸車嗰個係男人嚟㗎，Ivy嘅替身係我哋副導演，係一個男人著咗Ivy嘅小背心。」Ivy笑著講釋，「因為我今年仲係P牌，我未換到國際牌。」 芯駖玩自嘲 廿年後已非 40 歲 芯駖形容EP是COLLAR階段式的紀念，最喜歡由Jerald編監作曲的《CALL BACK IN 20》，她大方幽自己一默，自揭Jerald要求她在Marf的rap詞「All about the days in our 20's, Now we twenty plus twenty」後加句「吓？」原來rap詞出自Marf和Gao的手筆，31歲Gao解釋：「嗰句講緊20年之後我哋都40歲啦，而我哋嗰陣時有猶豫，因為其實我同芯駖就唔會係40歲啦，當佢哋40歲嗰陣……」22歲的Marf續說：「不如如果芯駖唔介意嘅話，錄呢度嗰陣可唔可以叫佢『吓』一聲呀？跟住大家做咗，有小幽默喺度。」現年38歲的芯駖笑言，「我覺得這概念好特別，好有畫面，20年後我哋會點？」其他成較喜歡《SSS》(解作濕濕碎)，由填詞人鍾說度身訂造，精準描述各成員性格特質，以及相處點滴，Marf不忘補充，「這是COLLAR第一首全中文歌詞的作品。」

20 年後唱《風濕碎》 20年後的COLLAR會怎樣？Ivy爆笑表示，「我希望可以發達，收購ViuTV，COLLAR要重聚，開好多個演唱會！」Gao則揚言要做監製兼金牌經理人，「盡得戴穎(經理人)真傳！」Ivy嚷著要搞30周年金曲精選演唱會，接著眾人熱烈討論歌單，笑言《Call My Name》可能變《Call My Mom》、《SSS》變《風濕碎》。近日進軍大銀幕擔正演《寄了一整個春天》的Marf，希望20年後仍有戲拍，最想往外國一嘗拍科幻片演外星人的滋味。 Candy 芯駖齊退隱？ Winka就寧願做個師奶仔，「我會做主婦，一定要生4個小朋友，兩對子女，就不用太孤獨。」眾人七嘴八舌，笑問孩子豈不多了6個契媽？Winka就回應說：「7個都係媽媽！」Candy亦表示可能重拾書包，修讀動物傳心、動物心理學之類，「可能唔做Artist淨係讀書囉！」芯駖自言崇尚身心靈生活，笑言可能歸隱田園，繼承Candy公公衣缽去耕田種蕉。Day感觸表示，「其實當年紀愈大，就像Winka會有家庭、各有其他兼顧，真係好難再約齊人、自如地跳舞工作，始終負擔大了。」

Gao 喊住睇 encore 碟名《Unit 1201》象徵COLLAR的出道日期1月12日，是粉絲們的珍貴紀念品。COLLAR回想少女追星的日子，也曾死慳死抵買碟睇演唱會，對象包括BTS、G-Dragon、飛輪海等，Cadny自言無童年沒追星，卻被芯駖踢爆是「好鵬友」又是張敬軒歌迷會成員。 其中最慘痛的追星經歷，非阿Gao和Winka莫屬，Winka一直視G.EM. (鄧紫棋).為偶像，自中學開始已儲齊她的CD和紀念品，「我用紅白籃膠袋裝住，那時我媽唔知袋裡係咩，佢整個袋掉咗！我大個咗之後，炒到千幾蚊我都照買，聽到都令人沮喪。因她對我影響太大，一定買齊全套。」Gao的遭遇更淒慘，當年追捧的男團W-inds首次來港開騷，她與同學仔特地買票捧場，卻傻乎乎的去錯地方，「沒留意場地，最後去錯了兩個地方，個騷喺會展舉行，我哋以為係九展，去到九展唔見人，就衝去亞博，點知都係冇人，然後拎張飛出嚟，原來係會展，當我哋去到時已唱到encore，真係企喺度喊咗。」

冇 MIRROR 可能更難行 COLLAR透過EP作品預備一趙Road Trip，寓意這兩年多的追夢路上，歷過高低跌再重組，她們仍勇於歷險。Marf、芯駖和Winka與MIRROR的柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)和Stanley在10月初兩場的《MATCHICAL LIVE 2024》，擦出驚喜火花，Stanley在尾場突然感觸道：「因為我哋(MIRROR)嘅關係，佢哋(COLLAR)難行咗，但係幾難都好，佢哋都繼續努力向前行……」台上的Marf和Winka當場爆喊。事隔個多月，問到COLLAR有何感想時，隊長Gao認為，難行或易行都沒有絕對答案，當一班人或一個人去做一件事，必定有難有易，「其實你以為過咗難過的階段，其實有機會更難也說不定。」芯駖接著說：「冇佢哋可能我哋會更難行呢，如果嗰時冇咁發生，係咪就會好啲呢？可能會更差。」Gao續說：「唔係MIRROR，我哋唔會一開始就咁多人注意我哋，或者想睇我哋表演，所以好balance，大家都係有經歷囉。」相信看過《MATCHICAL》的觀眾，以及細讀他們在社交平台的騷後感，定必感受6位表演者互相扶持的超強默契。 文：Grace 攝：陳奕釗 髮型 : Taurus Lee, Ricky Lam 化妝 : San chan, Percy Shing,Janice wong,Cathy Zhang, Meow chan 服飾：moonlightgangsters(上身), Dr. Martens(鞋) Image director: Daniel Cheung Styling team: Alyssa Lai & Natalie Lin 場地：No.5 Studio