Ivy So 自命司機擔當 被爆要替身代勞

當談起考車牌,Ivy So得戚自認司機擔當,「我係COLLAR入面唯一有棍波牌嘅人啦,老爺車全部都係棍波,為咗劇情合理性,就搵做司機……」不料,Day搶白說,「都唔係你揸!揸車嗰個係男人嚟㗎,Ivy嘅替身係我哋副導演,係一個男人著咗Ivy嘅小背心。」Ivy笑著講釋,「因為我今年仲係P牌,我未換到國際牌。」

芯駖玩自嘲 廿年後已非 40 歲

芯駖形容EP是COLLAR階段式的紀念,最喜歡由Jerald編監作曲的《CALL BACK IN 20》,她大方幽自己一默,自揭Jerald要求她在Marf的rap詞「All about the days in our 20's, Now we twenty plus twenty」後加句「吓?」原來rap詞出自Marf和Gao的手筆,31歲Gao解釋:「嗰句講緊20年之後我哋都40歲啦,而我哋嗰陣時有猶豫,因為其實我同芯駖就唔會係40歲啦,當佢哋40歲嗰陣……」22歲的Marf續說:「不如如果芯駖唔介意嘅話,錄呢度嗰陣可唔可以叫佢『吓』一聲呀?跟住大家做咗,有小幽默喺度。」現年38歲的芯駖笑言,「我覺得這概念好特別,好有畫面,20年後我哋會點?」其他成較喜歡《SSS》(解作濕濕碎),由填詞人鍾說度身訂造,精準描述各成員性格特質,以及相處點滴,Marf不忘補充,「這是COLLAR第一首全中文歌詞的作品。」