COLLAR專訪｜Candy獲封「勇者」竟後悔參加《造星》？ Marf芯駖許願全團拍科幻喪屍片

出道快4年的COLLAR，今年舉行了第二次演唱會《GAME ON LIVE 2025》，隊長沈貞巧(Gao)、李芯駖(Sumling)、王家晴(Candy)和陳泳伽(Winka)都先後首次演舞台劇，許軼(Day)首次拍劇、邱彥筒(Marf)則擔任Coldplay啟德演唱會的暖場嘉賓，可謂各有成就解鎖。年結的新團歌卻是《下次不如相信自己一次》，Gao解釋，「今年可能做咗好多創新，但過程中一定有自己質疑，不相信自己嘅時刻，希望聽這歌嘅朋友，若經歷一些自我懷疑、唔開心或唔知點算，就試試carefree相信自己，就當係年尾送俾大家嘅小禮物。」

Marf： 機會只一次 無悔做咗先 相信，要付諸行動。回看過去一年，若要選突破自我質疑，踏出相信自己的關口，Game On演唱會是里程碑。Marf率先分享，演唱會在技能或舞台機關上的挑戰，「有時唔係你信唔信自己，而係臨急時候，只能相信自己，當試著去經歷，就發現生命只有一次，很多機會只有一次，既然唔知下一刻發生咩事，為何唔選擇相信，無悔地先做呢，反正最多係跌倒、樣衰吧。」Gao直言經常受別人影響，質疑自己，「連本身好享受的，可能都變得唔享受，Game On演唱會係一個好大嘅轉折點，繼續原地踏步係冇用，那一刻覺得算吧，豁出去。」 Ivy So芯駖為演唱會Solo演出掙扎 蘇雅琳(Ivy So)笑言，「相信自己一定可以變瘦，就努力做運動，就試試，做唔到最瘦都可以。」早前為演唱會減至人生最瘦的48公斤，Ivy原來最苦惱是決定solo以日文演唱藤井風作品《Kirari》，「最緊張和猶豫，因為好多不同意見，有時唔知自己鍾意咩，唔相信自己。我覺得今年最有大進步係快快去做，唔好顧慮太多，先做好件事，真係唔得先轉。」芯駖亦表示最猶豫是Solo選曲，難得有演出機會，當然想選唱自己作品，「但細So(演唱會監製)話，要唱自己鍾意嘅歌，因將來唔會有太多機會咁做，當時大家都好質疑，但就相信一次。其實我好驚，唔信可自彈自唱(Radiohead的《Creep》) ，但就不斷練，原來有時真係相信就會達成，點解我唔相信自己的聲音？」

同時獨自升級 今年大學畢業的Candy，早前首次參演舞台劇並完成21場《請勿打擾》演出，她直言嶄新的信心挑戰，「第一次咁長時間離開歌手舒適區，去融入一個新團體排戲，起初好擔心適唔適應陌生環境，究竟可唔可以重複又重複地做21場，驚自己演到麻木，但好多謝台前幕後，俾我好多溫暖和信心，所以有時都未必容許自己去想。」Winka自言今年學會多點相信自己，首次參演音樂劇《三·八》，在演唱會選唱不擅長的曲風《妖治時代》(原唱：陳蕾)，並與Marf首度參與Jazz音樂會，她總結道：「呢啲種種task，就像話我知我可以，有種好似打機一樣嘅感覺，就是大家都同時獨自升級。」 Day真情流露大突破 自言超級慢熱的Day，今年最大突破的情感流露，「很多時我唔容許自己諗太多，就會更多擔憂，經常衝咗再算。但因為隊友和最近拍咗一套劇，令我覺得原來可以喺好多人面對真情流露，以前係一件容易嘅事，唔習喺唔熟悉嘅人面前表露情感，今年都做到。作為表演者，可以真實地將每一刻都表演給fans看，係一件好事。」

芯駖最難說服 談到最容易自我質疑的成員，Marf率先推舉芯駖，「我要俾多10倍嘅勸，才勸服佢相信一件事，佢要用好多時間去過濾，再聽唔同人意見，才可確認，再帶一半相信去做，做完才發現係喎！」她續指不單是表演方面，芯駖日常裝扮如黐指甲都有很多猶豫，「所有人唔相信自己，都係因某一刻嘅不安全感。」芯駖本尊又是否認同？她認為每個人都會因心底的驚恐而不相信自己，「我好極端，例如我覺得跳舞最自如，就[完全沒有懷疑，但衣著配襯方面就不太熟悉，所以不太信自己。」她續指COLLAR成員各有性格，「其實我哋好自我，各有性格改不了，但我覺得作為表演者，需要有這種特質，才能有自己的風格。」她認為是一種信念，有外在和內在心態，「唔一定成功或可完成，但過程裡要提自己去相信。」

Candy 《造星 IV 》 「神回」花姐 獲讚「型」 至於最「耳仔軟」的成員，就非Winka莫屬，Marf笑指：「只要俾足情緒價值，就易咗一半。」Winka就認為表面看裡最勇是Ivy，做甚麼事都出盡100%，但完成後又會左思右想，Ivy直言，「我發現自己成喺屋企自言自語，反思今天做得好差……」接著即席示範不安式「尖叫」，芯駖、Winka和Day等齊聲和應。論到最表裡合一的「勇者」，大家都推舉Candy，例子比比皆是，例如拍綜藝硬著頭皮玩過山車，Gao重提《造星IV》Candy「神回」花姐的經典畫面，當年Candy被指不懂唱歌跳舞似花瓶，在96強唱《紅綠燈》五音不全遭狠批，花姐直指：「我睇唔起憑樣入圍嘅人。」Candy倔強回應：「我都睇唔起」Gao直指「型爆」。 汗水淚水超想像 不過，當事人口窒窒表示：「當時係無思考……如果時光倒流，我諗連《造星》都唔會參加，要面對的壓力太多，望返轉頭，原來大家都經歷咗好多辛苦、淚水、汗水，嗰自己淨係覺得過咗一關，繼續努力，好似跑馬咁。」她解釋當年只為實現表演的夢想，但出道4年的經歷，令她多了顧慮，「那時純粹喜歡表演，唔會知真係入到女團後，工作模式係點、要面對群眾壓力如何，所以現在會有更多猶豫。」大家笑言，那是青春時無知又衝動的決定，6位隊友回頭仍會選擇參加，Marf表示，「其實點都係苦，不如揀個自己鍾意又安樂的方法。」

預告必備四周年禮物 出道近4年，COLLAR已歷過不少高低起跌，試過疑惑迷惘，也有不少新突破，現階段回看自信如何？Winka就形容似看著地圖逛街，「其實相信自己有時會跌又升，但只要知終點在那裡，走錯路也可兜回來，入行後有時懷疑自己，但唔緊要，會重新找到啱嘅路。」明年1月12日是COLLAR四周年，Marf預告已籌備周年禮物，「現在還在安排，應該會有實體活動，但不能promise，但我哋會努力。」 難得夠friend 一齊拍戲 談到來年計劃許願，Day希望可以出埠多拍MV，「去遠啲拍，如果可以拍兩日MV好幸福，一齊排舞、吹水係最幸福。」眾人齊齊建議，甚至遠至挪威、冰島，總之希望有時差的地區。芯駖就想齊人拍戲，「如果一齊拍戲，一齊上戲劇堂會好開心，難得我哋7個都friend，我覺得會好有默契。」Marf就想拍科幻戲，可以天馬行空，「每個人都有不同能力，或者可化身不同生物。」問到想要甚麼超能力時， Marf率先表態要化身變色龍，芯駖就要做「特攝英雄」，用泥土作攻擊武器，Day就想打喪屍，Winka嚷著要做善心牧者，Ivy要做壞人，Candy想做喪屍，Gao就希望擁有療癒能力，眾人七嘴八舌，相信「嶺粉」都期待這套喪屍大暴走的科幻片。