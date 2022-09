COLLAR向來熱心慈善工作,而COLLAR後援會亦跟偶像同樣善心 日前在炎熱天氣下行善,身體力行運送狗糧到偏遠山區,過程更在社交平台公開,而照片中,多位成員大汗疊細汗將一袋袋狗糧搬上山,而後援會這個post,極速獲COLLAR成員Marf留意及轉發;向來熱愛毛孩的Marf更大讚表示:「辛苦了!!好好休息!Bless all the kind and beautiful souls」其實除了Marf外,隊中還有芯駖同樣喜芡小動物,二人之前更一起參與寵物義工活動。