COLLAR接受日本傳媒訪問 粉絲開心組合打開國際市場

COLLAR新歌《idc》播出之後，外間評語好壞參半，不過她們對這首歌可以請來知名排舞老師特訓，又可以在日本拍攝，而且造型甚有突破，所以非常開心。Marf在ig限時動態就回應對新歌的看法，她說︰「破格嘅取向同嘗試依然係我哋同團隊好想追求嘅嘢！因為真係好想去遠啲，好想俾多啲唔同嘅嘢大家睇，甚至更想做到連自己都冇諗過會做到嘅嘢~所以很開心。亦好多謝你哋每一個嘅喜歡同支持，俾我哋更加多嘅肯定同勇氣，唔入屋變入屋。」

MakerVille銳意發展外國市場

日前日本Billboard登出COLLAR的訪問，這亦是繼MIRROR之後，再有外國傳媒採訪MakerVille旗下藝人，可見公司有意把兩隊組合推向國際。有網民開心MakerVille鎖定外國，而非大灣區。是次訪問，除了簡單交代COLLAR的背景外，7位成員在訪問中介紹自己的長處時，大方承認很愛吃，而Winka就特別指出自己比較愛辯論。她們又大談為何組女團，及參加《全民造星IV》的感受。

此外，她們亦在報道提及今次新歌《idc》及日本拍攝的趣事，其中芯駖就指歌詞一句「I don’t care at all」每位成員的跳唱都不同，有可愛版及挑釁版，呼籲各位留意。Day稱希望大家可以透過新歌可以看到COLLAR是充滿個性的組合。