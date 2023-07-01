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娛樂
2023-07-01 11:51:37

COLLAR推YouTube頻道 玩遊戲放下偶包咀出「大媽的愛」

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COLLAR推YouTube頻道 玩遊戲放下偶包咀出「大媽的愛」

COLLAR於6月30日推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」。

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的本地女團COLLAR，於6月30日推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，透過遊戲、深情剖白、工作日常等不同題材，將各成員最真實一面呈現觀眾眼前，而首集COLLAR將分成兩組進行遊戲比試，終極負方更要接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」，節目中一眾成員卸下「偶像包伏」，施展渾身解數，就算玩到咀嘴獻出螢幕初吻亦在所不惜。

COLLAR於首集分成兩組，由Marf、Day、Winka組成的「壽星組」，跟Gao、Candy、Ivy、Sumling的「剩低班人」對壘，大玩「壽包game」、「最短長壽麵」、「吹蠟燭」、「生日帽猜猜畫畫」等多個遊戲，當中「最短長壽麵」兩組各派兩位隊員將同一條麵咬斷到最短為之勝出，結果由Day、Winka對戰Candy與Ivy， 四人表現「瞓身」，玩到嘴對嘴亦毫無尷尬，在旁的其餘幾位成員則笑指她們是「大媽的愛」。事後，四人異口同聲表示為節目獻出了螢幕初吻，Day笑言：「睇住佢哋 (Candy與Ivy)玩，仲尷尬，好想嘔！」Sumling反擊表示:「我哋睇住你玩，都好嘔，好似『打茄輪』咁。」Winka就指向來會主動錫其他成員，所以沒有半點尷尬， 至於Ivy就大讚Candy嘴唇柔軟、有質感。

COLLAR各成員於首集放下偶包大玩遊戲，無懼女神崩壞。 COLLAR各成員於首集放下偶包大玩遊戲，無懼女神崩壞。 COLLAR各成員於首集放下偶包大玩遊戲，無懼女神崩壞。 COLLAR各成員於首集放下偶包大玩遊戲，無懼女神崩壞。

食鴨仔蛋毫無懼色

雖然Gao被Candy封為首集的遊戲MVP，但她亦難逃跟隊友Candy、Ivy、 Sumling接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」，其中Ivy對此沒有懼色，一邊剝殼一邊品嚐，還帶動其他隊友鼓起勇氣試食，被封為「勇氣擔當」。

對於成立YouTube頻道，Gao認為可以增加外界對COLLAR的了解，接觸她們工作以外的一面，Ivy笑說：「平時講Day好為食、 Sumling 好大懵，呢啲冇人信，Ivy個口好大，冇實證，原來睇呢個節目就知。」而Marf表示對此期盼已久：「好耐之前已經有 咁嘅期盼，有一日我哋可以邀請唔到嘅人嚟我哋嘅channel。」問到COLLAR會否擔心節目令她們的女神形象崩壞？她們表示不會擔心，滿滿信心的Day還說：「我哋無論任何時候都係女神。」十分惹笑。

COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。 COLLAR推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，各成員呈現出最真實一面。
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