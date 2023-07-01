COLLAR推YouTube頻道 玩遊戲放下偶包咀出「大媽的愛」

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的本地女團COLLAR，於6月30日推出YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」，透過遊戲、深情剖白、工作日常等不同題材，將各成員最真實一面呈現觀眾眼前，而首集COLLAR將分成兩組進行遊戲比試，終極負方更要接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」，節目中一眾成員卸下「偶像包伏」，施展渾身解數，就算玩到咀嘴獻出螢幕初吻亦在所不惜。

COLLAR於首集分成兩組，由Marf、Day、Winka組成的「壽星組」，跟Gao、Candy、Ivy、Sumling的「剩低班人」對壘，大玩「壽包game」、「最短長壽麵」、「吹蠟燭」、「生日帽猜猜畫畫」等多個遊戲，當中「最短長壽麵」兩組各派兩位隊員將同一條麵咬斷到最短為之勝出，結果由Day、Winka對戰Candy與Ivy， 四人表現「瞓身」，玩到嘴對嘴亦毫無尷尬，在旁的其餘幾位成員則笑指她們是「大媽的愛」。事後，四人異口同聲表示為節目獻出了螢幕初吻，Day笑言：「睇住佢哋 (Candy與Ivy)玩，仲尷尬，好想嘔！」Sumling反擊表示:「我哋睇住你玩，都好嘔，好似『打茄輪』咁。」Winka就指向來會主動錫其他成員，所以沒有半點尷尬， 至於Ivy就大讚Candy嘴唇柔軟、有質感。