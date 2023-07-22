COLLAR新團歌《idc》舞動初心 赴日拍MV獲韓當紅排舞師特訓

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及 Sumling李芯駖組成的本地女團COLLAR，昨日(21日)推出年度第二首團歌《idc》，今次歌曲對COLLAR別具意義，除了首次出埠赴日本拍攝MV外，更專誠請來韓國當紅排舞導師RENAN負責排舞，務求達國際級水平；而今次歌曲《idc》意旨「I don’t care」，代表着COLLAR出道以來，無論面對各種聲音 ，她們都勿忘初心，繼續專注唱好歌、跳好舞，憑歌寄意，唱出COLLAR心聲。

「I don’t care」講是容易，但要真正實踐卻很難，COLLAR希望透過今次歌曲《idc》，傳遞「I don’t care」的訊息，希望大家堅持初心，不要介懷別人目光，就如COLLAR的成長路一樣，當中有喝采聲亦有批評，但COLLAR還是堅持初衷，Gao表示：「今次歌曲好有意義，第一次出埠拍MV， 第一次有海外排舞導師，所有嘢都係喺新地方出發，感覺新鮮，歌曲亦對應呢一年高低起伏，有支持我哋，亦有批評言論，但無論如何，我哋都會貫徹初心，努力去表現最好一面畀大家睇。」