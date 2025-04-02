COLLAR新歌放棄拘謹玩味重 芯駖Ivy大爆拍MV超Trouble(有片)

女團COLLAR於4月1日愚人節推出年度首支團歌《Trouble Trouble》，有別於過往勿忘初心、面對逆境等的主題，今次展現COLLAR玩味一面， MV中COLLAR亦一反以往Cool爆風格，大玩繽紛色彩，散發少女氣息，更與鸚鵡演對手戲。過去一年，COLLAR\舉行演唱會並推出首張EP，問到今年可有驚喜帶給粉絲時，她們笑言：「唔好講得太勁，期望越大失望越大，都喺團綜嗰啲，冇乜特別，哈哈！」

Gao揚言玩盡佢

《Trouble Trouble》是COLLAR成軍以來，最具玩味的團歌，隊長沈貞巧(Gao)表示：「過去COLLAR歌曲都係關於自我、發掘我哋面對所有嘢嘅一面同埋內心脆弱嘅一面，實在太認真，其實我哋平時都唔係咁，所以我哋今年要玩盡佢，想試試玩味嘅COLLAR！」

呼應《 Never-never Land 》？

作為年度首支團歌，今次MV找來《Never-never Land》的導演執導，邱彥筒(Marf)形容是「Never-never Land2.0」：「我哋盡量有好多新元素同新角色喺入面，有啲顏色同地方都有啲似《Never-never Land》，大家可解讀吓我哋呢首兩年前出嘅歌，同今次出嘅歌有咩分別。」