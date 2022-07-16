COLLAR新歌《OFF/ON》展現真我 Marf披婚紗零憧憬 Gao爆Ivy So出茅招

COLLAR年初成軍後短短半年，推出年度第四支團歌《OFF/ON》，跳唱歌曲節奏澎湃，內容講述8位成員經食吹波糖後，就好似「撻着」靈感一樣，由現實的納悶生活，走進充滿幻想的空間，從而帶出活出真我的主題。

Marf︰ 對結婚冇乜幻想

日前COLLAR為新歌《OFF/ON》拍攝MV，為演繹沉悶與幻想世界，拍攝期間8位成員交足戲，以不同的酷爆造型亮相，其中Candy浸浴造型上陣、Marf就以婚紗Look示人、芯駖則要瞓「男友」大腿、Gao被綑綁車尾箱等，對於披上婚紗造型亮相，Marf表示並非首次着婚紗：「之前都着過婚紗拍嘢，不過第一次戴頭紗，同埋第一次咁凝重要攞花球，我覺得呢個主題好襯我，結婚結到好納悶，因為我本身對結婚冇乜幻想。我係咪不婚主義？冇特別幻想，人生to do list冇呢個剔剔。」