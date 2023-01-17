COLLAR新歌MV中8隻動物答案揭盅 Winka做獅子想保護身邊人

COLLAR新歌《The Bright Side》MV昨日推出，由於今次加入大量動畫，而且8位成員事先透露MV是由她們構思，網民看過之後，把不同畫面截圖並作解讀，普遍都認為，各成員透過新歌表達她們8個是一體。
另外，有網民發現，MV中有8隻動物出現很多次，分別是狐狸、青蛙、熊、貓、海龜、大象、鹿、獅子。昨晚Ivy在直播中透露自己是大象，因為是動物界的坦克車，覺得大象雖然很大隻，但亦有溫柔的一面，也有點笨笨感覺，似足自己。至於Gao及Candy則選擇了自己喜愛的狐狸和青蛙代表自己，她亦透露芯駖選了海龜，至於原因，就留待她們自己解釋。
Marf選了熊代表自己
今日芯駖、Marf、Day及Winka接受電台節目訪問，親自將答案揭盅。Marf表示構思MV時，利用大量動畫是想突破，作為藝術交流，而大家當時亦要做問卷用來了解自己，其中一條問題是問用甚麼動物代表自己，結果Marf選擇了熊。她解釋，因為以前做過心理測驗，問自己的理想對象，當時以熊作為答案，因為熊很大隻，可以保護同陪伴自己，而現時更發現，原來自己也有一些熊的特質。
Winka無懼被欺負
芯駖選擇龜，因為自我保護意識強，自小家庭離異的她，每當發生了甚麼事，覺得有個殼包住自己便很有安全感，加上自覺有點笨拙，因此感覺自己像龜，行得很慢，仍然繼續行。
Winka自言以前頭髮又長又蓬鬆，像很多毛的獅子，同時她不會害怕任何事，尤其是有人欺負身邊的人時，她一定會反抗，要保護對方。
Day選貓的原因，是因為貓很可愛，很飄忽，富神秘感，所以用貓代表自己。換言之，網民猜So Ching的代表動物是鹿。另外，MV有出現海鷗和鯨魚，認為她們的經理人Wing是鯨魚，笑言與她的身形一樣很大份。