COLLAR新歌MV中8隻動物答案揭盅 Winka做獅子想保護身邊人

(左起)Day、芯駖、Winka、Marf到商台大談新歌《The Bright Side》。

COLLAR新歌《The Bright Side》MV昨日推出，由於今次加入大量動畫，而且8位成員事先透露MV是由她們構思，網民看過之後，把不同畫面截圖並作解讀，普遍都認為，各成員透過新歌表達她們8個是一體。 另外，有網民發現，MV中有8隻動物出現很多次，分別是狐狸、青蛙、熊、貓、海龜、大象、鹿、獅子。昨晚Ivy在直播中透露自己是大象，因為是動物界的坦克車，覺得大象雖然很大隻，但亦有溫柔的一面，也有點笨笨感覺，似足自己。至於Gao及Candy則選擇了自己喜愛的狐狸和青蛙代表自己，她亦透露芯駖選了海龜，至於原因，就留待她們自己解釋。

Ivy So開直播解釋自己為何是大象。

Marf選了熊代表自己 今日芯駖、Marf、Day及Winka接受電台節目訪問，親自將答案揭盅。Marf表示構思MV時，利用大量動畫是想突破，作為藝術交流，而大家當時亦要做問卷用來了解自己，其中一條問題是問用甚麼動物代表自己，結果Marf選擇了熊。她解釋，因為以前做過心理測驗，問自己的理想對象，當時以熊作為答案，因為熊很大隻，可以保護同陪伴自己，而現時更發現，原來自己也有一些熊的特質。